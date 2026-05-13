Γιαννακόπουλος: Στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν το Game 5 με τη Βαλένθια, βίντεο
Γιαννακόπουλος: Στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν το Game 5 με τη Βαλένθια, βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε την ευκαιρία να τα πει με τους παίκτες λίγες ώρες πριν το ματς της χρονιάς
Το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια επισκέφτηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας πριν το κρίσιμο Game 5 με τους Ισπανούς.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο από το γεύμα της ομάδας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στη σάλα για να μιλάει στους παίκτες και να τους εμψυχώνει εν όψει του αγώνα που δίνει το εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague.
Στο post του ο ΠΑΟ αναφέρει: «Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket».
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάντως με video του στο Instagram άφησε να εννοηθεί πως βρήκε άκρη μέσω του δικηγόρου του να βρεθεί το βράδυ στην αρένα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο από το γεύμα της ομάδας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στη σάλα για να μιλάει στους παίκτες και να τους εμψυχώνει εν όψει του αγώνα που δίνει το εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague.
Στο post του ο ΠΑΟ αναφέρει: «Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket».
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάντως με video του στο Instagram άφησε να εννοηθεί πως βρήκε άκρη μέσω του δικηγόρου του να βρεθεί το βράδυ στην αρένα.
Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του… pic.twitter.com/apiuAfu7d7— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα