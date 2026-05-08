Europa League: Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για την... κούπα στην Κωνσταντινούπολη, δείτε τα γκολ
Οι «χωριάτες» νίκησαν με 4-0 τη Νότιγχαμ και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα και «έσβησαν» την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία

Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League της σεζόν 2025/2026.

Οι «χωριάτες» ανέτρεψαν την ήττα του πρώτου αγώνα από τη Νότιγχαμ (1-0) στον αγγλικό «εμφύλιο» και με το εμφατικό 4-0 πήραν πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ οι Γερμανοί παρότι έχασαν με 2-1 στην Πορτογαλία, στην αποψινή ρεβάνς επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα, που, όμως, από το 6ο λεπτό αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Ντόργκελες).

Η Νότιγχαμ ήταν αήττητη στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (4-2-0), ωστόσο, το σερί αυτό σταμάτησε στο «Βίλα Παρκ». Η ομάδα του Ουνάι Έμερι με ηγέτη τον 29χρονο Αργεντινό μέσο, Εμιλιάνο Μπουέντια (ασίστ και γκολ) επικράτησε 4-0 και θα έχει την ευκαιρία μετά από 44 χρόνια να διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, μετά από το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1982. Παράλληλα, ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι, θα επιδιώξει να... σηκώσει το ίδιο τρόπαιο για 5η φορά στην καριέα του, μετά τις 4 κατακτήσεις ως τεχνικός της Σεβίλλης!



Για την Φράιμπουργκ, που αξιοποίησε την έδρα της και το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε από πάρα πολύ νωρίς, το σημερινό 3-1 επί της Μπράγκα θα της δώσει την ευκαιρία να παλέψει για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία της.

Ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός, Λούκας Κούμπλερ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αποψινής ρεβάνς, σκοράροντας δύο φορές απέναντι στην Μπράγκα, η οποία απέτυχε να φτάσει ξανά στον τελικό του Europa League μετά τη σεζόν 2010/2011 (τότε είχε ηττηθεί με 1-0 από την Πόρτο).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Europa League:

Φράιμπουργκ (Γερμανία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-1 (19',71' Κούμπλερ, 41' Μανζάμπι - 79' Βίκτορ)
Α'αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 4-3

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 4-0 (36' Γουότκινς, 57' πέν. Μπουέντια, 77',80' Γκιν)
Α'αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Αστον Βίλα με συνολικό σκορ 4-1
