Ποδόσφαιρο γυναικών: Ιστορική αναμέτρηση συλλόγων από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα στα ημιτελικά του Champions League Ασίας
Μετά από οκτώ χρόνια θα υπάρχει αθλητική αποστολή της Βόρειας Κορέας στη Σεούλ

Με τις σχέσεις των δύο κρατών να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών, η διεξαγωγή μια αθλητικής αναμέτρησης όπου θα τεθούν αντιμέτωποι δύο σύλλογοι από τις δύο χώρες θα προκαλούσε τεράστιους πονοκεφάλους και συναγερμό σε όλες τις αρχές...

Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται για αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών, αυτομάτως αλλάζει το όλο σκηνικό και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη προσμονή.

Βόρεια και Νότια Κορέα διανύουν μία ακόμη ταραγμένη περίοδο στις σχέσεις με τους με την πρώτη να χαρακτηρίζει την δεύτερη ως το  «πιο εχθρικό κράτος» της και να δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει πλέον την επανένωση, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Γιάε Μιουνγκ διατρανώνει συνεχώς την επιθυμία του να βελτιωθούν οι τετατεμένες σχέσεις τους...

Κι ως συνήθως έρχεται να παίξει το δικό του, θετικό, ρόλο στην προσπάθεια για να επανέλθει η ηρεμία.

Στις 20 Μαΐου διεξάγονται στη Σεούλ οι ημιτελικοί του Champions League γυναικών στην Ασία (είναι μονές αναμετρήσεις) όπου στον πρώτο χρονικά αγώνα θα κοντραριστούν η  Melbourne City FC από την Αυστραλία με την Tokyo Verdy Beleza από την Ιαπωνία, ενώ το δεύτερο ζευγάρι αποτελείται από την Suwon FC Women της Νότιας Κορέας, η οποία θα υποδεχθεί την Naegohyang Women’s FC της Βόρειας Κορέας.



Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βορειοκορεατών αθλητών στον Νότο μετά από οκτώ χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που η Πιονγκγιάνγκ έστειλε αθλητές στη Νότια Κορέα ήταν το 2018, όταν συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιόνγκτσανγκ, σχηματίζοντας μάλιστα μια ενιαία ομάδα χόκεϊ επί πάγου με τη Νότια Κορέα για πρώτη φορά..

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας απέστειλε μια λίστα με 27 παίκτριες και 12 μέλη του προσωπικού που θα ταξιδέψουν στη Σεούλ σγτις 17 Μαΐου, με τους φιλοξενούμενους να επιθυμούν την όσο το δυνατόν μικρότερη εμπλοκή της Κυβέρνησης της Νοτίου Κορέας στον συγκεκριμένο αγώνα
