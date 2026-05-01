Ο Γιασικεβίτσιους έφυγε ξανά από συνέντευξη τύπου: Η ερώτηση που τον εξόργισε, δείτε βίντεο
Ο «Σάρας» θεώρησε προσβλητική την ερώτηση και αμέσως αποχώρησε από την αίθουσα τύπου χωρίς να πει κάτι περισσότερο
Η Φενέρμπαχτσε με επιθετικό πλουραλισμό κυριάρχησε (86-74) της Ζάλγκιρις στο Game 2 και ετοιμάζει βαλίτσες για το Κάουνας για να τελειώσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.
Η συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, έληξε απότομα όταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θεώρησε ότι δέχθηκε μια απόφαση που έδειχνε έλλειψη σεβασμού για την Φενέρ.
Συγκεκριμένα ο Λιθουανός προπονητής ρωτήθηκε για το αν επιθυμεί η ομάδα του να δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final Four της Αθήνας, εφόσον προκριθεί.
Ο «Σάρας» θεώρησε προσβλητική την ερώτηση και αμέσως αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να πει κάτι περισσότερο, κάτι που είχε επαναλάβει στα τέλη Μαρτίου μετά την ήττα της ομάδας του - κατά σύμπτωση - από τη Ζαλγκίρις στην Τουρκία.
Δείτε το βίντεο
“This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question.”— Basketball Sphere (@BSphere_) April 30, 2026
Sarunas Jasikevicius wasn’t having it: the job’s not done yet, and the Final Four spot is far from secured. 🔐#Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/cQE5aa0fMe
