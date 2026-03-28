Η ενόχληση του Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που διάβαζε ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή...;»
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους εκνευρίστηκε στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ζάλγκιρις, με δημοσιογράφο που του έκανε ερωτήσεις από το κινητό του

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις με 82-92 στην Τουρκία, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός... ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία την διάβαζε μέσα από τον κινητό του.

Ο Σάρας νευρίασε και του απεύθυνε τον λόγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:

«Πήγατε σε σχολή δημοσιογραφίας για κάνετε ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε».

Στη συνέχεια του έγινε η ερώτηση με τον ίδιο να απαντάει, φανερά εκνευρισμένος.

Πηγή: https://www.gazzetta.gr
