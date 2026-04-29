Το αιχμηρό σχόλιο του Ναν για τη φάση που δεν του δόθηκε φάουλ: «Δεν γίνεται να πέσω έτσι...»
Ο Κέντρικ Ναν απάντησε κάτω από τη δημοσίευση της EuroLeague με την τάπα του Μπαντιό πάνω του
Η EuroLeague δημοσίευσε την εντυπωσιακή τάπα του Μπαντιό πάνω στον Κέντρικ Ναν με τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» να απαντάει στη διοργανώτρια αρχή και να διαμαρτύρεται για τη φάση.
Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν εξέφρασε το παράπονό του, κάτω από τη σχετικά ανάρτηση της EuroLeague, σχολιάζοντας: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».
Με αυτή την κίνηση, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, έδειξε τη δυσαρέσκειά του προς τους διαιτητές, καθώς υποστήριξε πως του έγινε φάουλ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ναν, αφού δέχτηκε την τάπα, παρέμεινε στο παρκέ, μετά το άτσαλο πέσιμό του και φάνηκε να πονάει, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκε και αγωνίστηκε κανονικά.
No easy buckets in the Playoffs ❌@brancoupapi99 with an unbelievable CHASEDOWN block on Nunn… 😳 pic.twitter.com/5eZ2AJm5P7— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
