Μπούσης μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «MVP είναι η ομάδα μου, το αφιερώνω στον πατέρα μου»
Ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής σήκωσαν το τρόπαιο μαζί με τους παίκτες – Δηλώσεις για τη «δίψα» της ομάδας και την ιστορική επιτυχία
Σε πανηγυρικό κλίμα στο Ηράκλειο και με έντονη συγκίνηση στον Βόλο, ο ΟΦΗ γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, με τον Μιχάλη Μπούση και τον Χρήστο Κόντη να πρωταγωνιστούν στις στιγμές αποθέωσης, κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τους παίκτες μετά τη νίκη 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Μετά την απονομή, οι παίκτες του ΟΦΗ εμφανίστηκαν εκστασιασμένοι από την επιτυχία, ενώ ο Μιχάλης Μπούσης και ο Χρήστος Κόντης, εμφανώς συγκινημένοι, σήκωσαν το τρόπαιο και πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα.
Την ίδια ώρα, το Ηράκλειο γιορτάζει την ιστορική επιτυχία, με τους φιλάθλους να ζουν στιγμές ενθουσιασμού για την επιστροφή του συλλόγου στις μεγάλες διακρίσεις.
Μετά την απονομή, βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου συνεχάρη τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ενώ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV ανέφερε:
«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες, για την οικογένειά μου, για όλη την Κρήτη. Ήμασταν διψασμένοι, μας έλειπε. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ μπορεί να πάρει το Κύπελλο. Πέρυσι παίξαμε με τον Ολυμπιακό, ήταν καλή εμπειρία και ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά σήμερα ήταν η δική μας μέρα».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν φοβήθηκα. Το μόνο που ήθελα όταν έβαλε το γκολ ο ΠΑΟΚ ήταν να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε για να πάρει ο κόσμος στα πάνω του και να πιστέψουν οι παίκτες. Είχα πει στους παίκτες να μείνουν πεισμένοι και το κατακτήσαμε φέτος. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία».
Ο Μιχάλης Μπούσης αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται στην Ελλάδα, λέγοντας:
Μπούσης: «Ήμασταν διψασμένοι, δείξαμε ότι μπορούμε»Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, στάθηκε στη μεγάλη επιθυμία της ομάδας για την κατάκτηση του τροπαίου και εξέφρασε την υπερηφάνειά του.
«Είναι ένας τζέντελμαν, παγκόσμιας κλάσης και αποδεικνύει ότι με ταπεινότητα μπορεί να γίνει πρωταθλητής και MVP».
Απαντώντας στο ερώτημα αν ο ίδιος θεωρείται MVP, σχολίασε: «MVP είναι η ομάδα μου και αφιερώνω το τρόπαιο στο πατέρα μου».
