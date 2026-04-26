Ταξιάρχης Φούντας: «Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου και στον γιο μου», βίντεο
Όσα δήλωσε ο εξτρέμ του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ
UPD:
Εκστασιασμένος ο Ταξιάρχης Φούντας στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ετοιμάζεται να κατεβάσει με τους συμπαίκτες του το Κύπελλο στο Ηράκλειο.
Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον 30χρονος επιθετικό να δηλώνει πανευτυχής μετά το παιχνίδι: «Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου, στον γιο μου που είναι πάντα δίπλα μου.
Τους αγαπώ. Το πήραμε και το πάμε στο Ηράκλειο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα