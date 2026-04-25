Η τεράστια ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Κωστούλα να διώχνει εκατοστά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, βίντεο
SPORTS
Ο στόπερ του ΟΦΗ έδιωξε ηρωικά προ της γραμμής και έσωσε το 2-2 λίγα λεπτά πριν τελικά ο Γερεμέγεφ το πετύχει στο 90+7'

Τρία λεπτά πριν φτάσουμε στα 90' του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσουν.

Συγκεκριμένα μετά από κεφαλιά του Κεντζιόρα υπήρξαν μονομαχίες με την μπάλα να πηγαίνει προς τα δίχτυα.

Εκεί σαν από μηχανής θεός πετάχτηκε ο Κωστούλας και έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή κρατώντας το πολύτιμο 1-2 για τους Κρητικούς.

Οι Θεσσαλονικείς φώναξαν ως η μπάλα πέρασε από την γραμμή αλλά τελικά όπως έδειξε και το VAR δεν την είχε περάσει και έτσι δεν υπήρξε γκολ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης