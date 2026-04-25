Η τεράστια ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Κωστούλα να διώχνει εκατοστά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, βίντεο

Τρία λεπτά πριν φτάσουμε στα 90' του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσουν.Συγκεκριμένα μετά από κεφαλιά του Κεντζιόρα υπήρξαν μονομαχίες με την μπάλα να πηγαίνει προς τα δίχτυα.Εκεί σαν από μηχανής θεός πετάχτηκε ο Κωστούλας και έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή κρατώντας το πολύτιμο 1-2 για τους Κρητικούς.Οι Θεσσαλονικείς φώναξαν ως η μπάλα πέρασε από την γραμμή αλλά τελικά όπως έδειξε και το VAR δεν την είχε περάσει και έτσι δεν υπήρξε γκολ.