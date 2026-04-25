ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Το γκολ του Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις που έστειλε τον τελικό στην παράταση, βίντεο
Μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Καμαρά ο Σουηδός έσπρωξε τη μπάλα στην κενή εστία και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση ΑΠΟΚ
Συγκλονιστικό φινάλε είχε ο τελικός του Κυπέλλου που οδηγήθηκε τελικά στην παράταση χάρη σε γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο 90+7' από ασίστ του Καμαρά.
Ο ΟΦΗ βρισκόταν πολύ κοντά στο όνειρο, όμως ο Μαντί Καμαρά με μια φοβερή ενέργεια μέσα στην περιοχή και ασίστ, βρήκε τον Σουηδό ο οποίος σε κενό τέρμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, τον ΠΑΟΚ στα ουράνια και το ματς στην παράταση.
Ακολούθησε κοντράστ συναισθημάτων με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να τρέχουν να αγκαλιάζουν τον σκόρερ και αυτούς του ΟΦΗ να διαμαρτύρονται για φάουλ στην αρχή της φάσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα