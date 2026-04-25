ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Μαχλάς και Βρύζας μετέφεραν το Κύπελλο στο γήπεδο πριν τη σέντρα του τελικού, φωτογραφίες
Δύο μεγάλες μορφές του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ έδωσαν άλλο χρώμα στον τελικό
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου με τον «Δικέφαλο» να ψάχνει το 9ο τρόπαιό του και τους Κρητικούς τον 2ο μετά το 1987.
Το τρόπαιο έβγαλαν στο γήπεδο χέρι χέρι δύο θρύλοι των δύο ομάδων, ο Νίκος Μαχλάς από πλευράς ΟΦΗ και ο Ζήσης Βρύζας από πλευράς ΠΑΟΚ.
Το ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οι δύο τους δεν έχουν κατακτήσει τίτλο με τις ομάδες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα