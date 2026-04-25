ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Μαχλάς και Βρύζας μετέφεραν το Κύπελλο στο γήπεδο πριν τη σέντρα του τελικού, φωτογραφίες
SPORTS
Δύο μεγάλες μορφές του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ έδωσαν άλλο χρώμα στον τελικό

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου με τον «Δικέφαλο» να ψάχνει το 9ο τρόπαιό του και τους Κρητικούς τον 2ο μετά το 1987. 

Το τρόπαιο έβγαλαν στο γήπεδο χέρι χέρι δύο θρύλοι των δύο ομάδων, ο Νίκος Μαχλάς από πλευράς ΟΦΗ και ο Ζήσης Βρύζας από πλευράς ΠΑΟΚ. 

Το ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οι δύο τους δεν έχουν κατακτήσει τίτλο με τις ομάδες τους. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης