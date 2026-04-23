Πρωταθλητής Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον ΖΑΟΝ στον 3ο τελικό, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Παναθηναϊκός τελείωσε με 3-0 νίκες στους τελικούς με την ομάδα της Κηφισιάς και έφτασε στην κατάκτηση του 27ου πρωταθλήματος της ιστορίας του
Πρωταθλητής Ελλάδος για 27η φορά στο βόλεϊ γυναικών στέφτηκε ο Παναθηναϊκός.
Η ομάδα της Αθήνας επικράτησε του ΖΑΟΝ με 3-0 σετ στον 3ο τελικό που διεξήχθη στο Μετς και με 3-0 νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου!
Σύμφωνα με την ΕΟΠΕ (ομοσπονδία) το πρωτάθλημα αυτό είναι το 27ο για τον ΠΑΟ και σύμφωνα με τον σύλλογο είναι το 28ο αφού μετράει και τον τίτλο του 1970.
Με μόλις μία ήττα και αυτή στη κανονική περίοδο, το τριφύλλι με τη πορεία του επιβεβαίωσε τη σταθερή πορεία που είχε τη φετινή σεζόν και χωρίς να χάσει αγώνα στα πλέι οφ και στους τελικούς ανέβηκε ξανά στη κορυφή.
Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με επίθεση της Γουάιτ προηγήθηκε με 2-0 αλλά ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Τικμανίδου στη Μπένετ ισοφάρισε σε 5-5. Οι πράσινες με μπλοκ της Κωνσταντινίδου ξέφυγαν με +5 (14-9), όμως η ομάδα της Κηφισιάς αντέδρασε και μείωσε στους δύο (17-15) με κόντρα επίθεση της Νικόλοβα. Σε εκείνο το σημείο μίλησε η Γουάιυ με τέσσερις συνεχόμενυος πόντους για το 21-15, για να λήξει το σετ λίγο αργότερα με 25-19 με επίθεση της Μπένετ.
Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 7-9 αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια οι αθλήτριές του πήραν εκ νέου τον έλεγχο του σετ και με μπλοκ της Σάμανταν έγινε το 12-9. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να μπει στη διεκδίκηση του σετ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το μπλοκ της Γράβαρη στο 20-16 να είναι και ο τελευταίος πόντους της ομάδας της Κηφισιάς στο σετ. Με σέρβερ τη Λαμπκόφσκα ο Παναθηναϊκός τελείωσε το σετ για το 25-16.
Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τα σερβίς της Κωνσταντινίδου ξέφυγε με 6-1. Η Μπένετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (15-5), ο ΖΑΟΝ μείωσε στους πέντε (19-14) αλλά ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και η Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσε το τελικό 25-19.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-19
2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-16
3ο σετ: 8-1, 16-16, 21-15, 25-19
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) σε 80′.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (5/7 επ., 4 μπλοκ), Γουάιτ 16 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 09% άριστες), Μπένετ 13 (11/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (8/21 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 38% άριστες), Σάμανταν 13 (8/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 22% υπ. – 00% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.
Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 12 (10/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 25% άριστες), Νικόλοβα 2 (2/4 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Τεϊσέιρα 10 (9/27 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 4 (2/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 5 (5/17 επ., 17% υπ. – 08% άριστες), Ζιώγα 2 (2/8 επ.).
Volley League Γυναικών – Τελικοί
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)
Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25)
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)
