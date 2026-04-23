Πρωταθλητής Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον ΖΑΟΝ στον 3ο τελικό, βίντεο και φωτογραφίες

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με επίθεση της Γουάιτ προηγήθηκε με 2-0 αλλά ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Τικμανίδου στη Μπένετ ισοφάρισε σε 5-5. Οι πράσινες με μπλοκ της Κωνσταντινίδου ξέφυγαν με +5 (14-9), όμως η ομάδα της Κηφισιάς αντέδρασε και μείωσε στους δύο (17-15) με κόντρα επίθεση της Νικόλοβα. Σε εκείνο το σημείο μίλησε η Γουάιυ με τέσσερις συνεχόμενυος πόντους για το 21-15, για να λήξει το σετ λίγο αργότερα με 25-19 με επίθεση της Μπένετ.Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 7-9 αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια οι αθλήτριές του πήραν εκ νέου τον έλεγχο του σετ και με μπλοκ της Σάμανταν έγινε το 12-9. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να μπει στη διεκδίκηση του σετ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το μπλοκ της Γράβαρη στο 20-16 να είναι και ο τελευταίος πόντους της ομάδας της Κηφισιάς στο σετ. Με σέρβερ τη Λαμπκόφσκα ο Παναθηναϊκός τελείωσε το σετ για το 25-16.Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τα σερβίς της Κωνσταντινίδου ξέφυγε με 6-1. Η Μπένετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (15-5), ο ΖΑΟΝ μείωσε στους πέντε (19-14) αλλά ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και η Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσε το τελικό 25-19.Διακύμανση:1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-192ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-163ο σετ: 8-1, 16-16, 21-15, 25-19*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) σε 80′.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (5/7 επ., 4 μπλοκ), Γουάιτ 16 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 09% άριστες), Μπένετ 13 (11/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (8/21 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 38% άριστες), Σάμανταν 13 (8/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 22% υπ. – 00% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 12 (10/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 25% άριστες), Νικόλοβα 2 (2/4 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Τεϊσέιρα 10 (9/27 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 4 (2/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 5 (5/17 επ., 17% υπ. – 08% άριστες), Ζιώγα 2 (2/8 επ.).Volley League Γυναικών – ΤελικοίΠέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώναςΠαναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώναςΖ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25)Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώναςΠαναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)