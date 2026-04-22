Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Πένθος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Πένθος για ακόμα μία φορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έχει σταματήσει να δέχεται χτυπήματα τους τελευταίους μήνες.
Αυτή τη φορά, η δυσάρεστη είδηση αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιβάν Σαββίδη, Παύλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών.
Η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη και αυτός ήταν ο λόγος της ξαφνικής παρουσίας του διοικητικού ηγέτη του «δικεφάλου» στην Θεσσαλονίκη από χθες.
Θυμίζουμε πως στον ΠΑΟΚ ήδη μετράνε την τραγωδία στην Ρουμανία με τους φιλάθλους της ομάδας, το περιστατικό με την δολοφονία του Κλεομένη και τον θάνατο του παλαίμαχου άσου της ομάδας, Στέφανου Μπορμπόκη.
