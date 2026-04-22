La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 την Αλαβές, δείτε τα γκολ

Δίχως να εντυπωσιάσει η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 εντός έδρας της αξιόμαχης Αλαβές και βρέθηκε στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga και την Μπαρτσελόνα έχοντας ένα ματς παραπάνω από τους Καταλανούς.Δείτε τα γκολ:Για μισή ώρα, το θέαμα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ήταν φτωχό, ωστόσο αυτό άλλαξε αφότου ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 30’ με σουτ που κόντραρε σε αμυντικό. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στη Βασίλισσα, που έψαξε άμεσα το 2-0 αλλά Εμπαπέ (32’), Αλεξάντερ-Άρνολντ (34’) και Βινίσιους (34’) δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Σιβέρα.Στο 44’, οι Μαδριλένοι είδαν την προσπάθεια του Μιλιτάο να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Μαρτίνεθ, που πρώτα έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι και εν συνεχεία νικήθηκε από τον Λούνιν.Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Ρεάλ να θέλει να ξεμπερδέψει με τη νίκη και μετά την επέμβαση του Σιβέρα στην κεφαλιά του Τσουαμενί (48’) και το άστοχο ριμπάουντ του Μπέλιγχαμ, ο Βινίσιους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό μακρινό σουτ στο 50’. Ο τερματοφύλακας της Αλαβές σταμάτησε δις τον Εμπαπέ στο 62’, ενώ δύο λεπτά αργότερα η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή μετά το διαγώνιο σουτ του Ντίας.Οι Βάσκοι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς, με Ντιαμπατέ (70’) και Αλένια (71’) να έχουν σουτ άουτ, ενώ ο Λούνιν είπε όχι στον Μαρτίνεθ στο 77’, με τον Ουκρανό να γλιτώνει χάρη στο δοκάρι για μία ακόμη φορά μετά την κεφαλιά του Παράδα στο 82’. Εντέλει, ο Μαρτίνεθ πέτυχε το γκολ που άξιζε η Αλαβές στις καθυστερήσεις, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας με τακουνάκι μετά από σουτ του Γκεβάρα.