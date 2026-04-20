Αλκαράθ: Αμφίβολη η συμμετοχή του στο Roland Garros μετά την εμφάνιση με νάρθηκα στο χέρι, δείτε βίντεο

2023 - Laureus World Breakthrough of the Year.



2026 - Laureus World Sportsman of the Year.

Carlos Alcaraz confirms he is doubtful for Roland Garros.



Carlos Alcaraz confirms he is doubtful for Roland Garros. Says that he will realize some decisive exams soon and then make a decision…

«Ίσως να νιώθω καλύτερα, δεν θα σας πω ψέματα. Δεν μπορώ να δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή μου. Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψω το συντομότερο. Είχα μερικούς υπέροχους μήνες, το καλύτερο ξεκίνημα της χρονιάς της καριέρας μου, με πράγματα που χρειάζονται βελτίωση.Αλλά είναι θέμα χρόνου. Προς το παρόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Το τένις είναι ένα άθλημα που μπορεί να φαίνεται ατομικό, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι πίσω από τα παρασκήνια που το κάνουν δυνατό. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις», δήλωσε στα ΜΜΕ ο Ισπανός άσσος.Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά την παραλαβή του βραβείου του Καλύτερου Αθλητή της Χρονιάς, ο Αλκαράθ αναφέρθηκε σε μια εξέταση που θα είναι κρίσιμη, για να καθοριστεί το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.«Είναι μια ακόμη εξέταση, μία από τις πολλές που έχω ήδη κάνει. Έκανα μία όταν ήμουν τραυματίας και θέλαμε να περιμένουμε λίγο πριν κάνουμε άλλη. Είναι για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και μετά θα αποφασίσουμε. Θα δούμε...», είπε ο Αλκαράθ.Το μόνο σίγουρο που προέκυψε από τις δηλώσεις του Ισπανού, είναι ότι δεν θα ρισκάρει για κανέναν λόγο: «Έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα, πολλά χρόνια μπροστά μας. Το να πιέσω τον εαυτό μου στο Roland Garros θα μπορούσε να με βλάψει σοβαρά για μελλοντικά τουρνουά. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να επιστρέψω λίγο αργότερα, αλλά σε εξαιρετική φόρμα, παρά να επιστρέψω βιαστικά και εκτός φόρμας».