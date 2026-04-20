Αλκαράθ: Αμφίβολη η συμμετοχή του στο Roland Garros μετά την εμφάνιση με νάρθηκα στο χέρι, δείτε βίντεο
Ο Ισπανός τενίστας παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των βραβείων Laureus με έναν ακινητοποιητικό νάρθηκα στον δεξιό καρπό του - «Το να πιέσω τον εαυτό μου στο Roland Garros, θα μπορούσε να με βλάψει» δήλωσε μετά τη βράβευση του
Ο Ισπανός πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ATP 500 στη Βαρκελώνη, ενώ στη συνέχεια ήρθε η επιβεβαίωση ότι δεν θα παίξει ούτε στο Madrid Open, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα.
🏆A punto de comenzar la gala de los @LaureusSport— As Más Deporte (@As_MasDeporte) April 20, 2026
🎾Carlos Alcaraz ya está en Cibeles y firma autógrafos a pesar de la férula que lleva en su lesionada muñeca derecha
Σήμερα ο Αλκαράθ παρευρέθηκε στο Γκαλά των Laureus World Sports Awards στη Μαδρίτη, όπου κέρδισε το βραβείο του Αθλητή της Χρονιάς για πρώτη φορά στη ζωή του.
Συνοδευόμενος από όλη την οικογένειά του (τη μητέρα, τον πατέρα του και τρία αδέρφια του) και τον προπονητή του, τον Σαμουέλ Λόπεθ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Cibeles Palace φορώντας τον νάρθηκα ακινητοποίησης στον τραυματισμένο δεξιό καρπό του.
Carlos Alcaraz is at the Laureus Awards gala, sighing autographs. ✍️❤️🩹— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) April 20, 2026
[📸 @As_MasDeporte] pic.twitter.com/NHe4WyXjGN
Αν και ο νάρθηκας αυτός τοποθετείται για καθαρά προληπτικούς λόγους, δεν παύει να γίνεται θέμα συζήτησης όταν τον αντικρίζει κάποιος στο χέρι του Αλκαράθ.
Ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο να υπογράψει δεκάδες αυτόγραφα σε όσους τον περίμεναν υπομονετικά.
Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν η προσπάθεια του τενίστα να αποφύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, κάνοντας τη συμμετοχή του στο Roland Garros αμφίβολη.
Αλλά είναι θέμα χρόνου. Προς το παρόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Το τένις είναι ένα άθλημα που μπορεί να φαίνεται ατομικό, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι πίσω από τα παρασκήνια που το κάνουν δυνατό. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις», δήλωσε στα ΜΜΕ ο Ισπανός άσσος.
2023 - Laureus World Breakthrough of the Year.— alcaraz archive (@alcarchive) April 20, 2026
2026 - Laureus World Sportsman of the Year. pic.twitter.com/lbDldqnBFY
Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά την παραλαβή του βραβείου του Καλύτερου Αθλητή της Χρονιάς, ο Αλκαράθ αναφέρθηκε σε μια εξέταση που θα είναι κρίσιμη, για να καθοριστεί το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.
Carlos Alcaraz confirms he is doubtful for Roland Garros.— José Morgado (@josemorgado) April 20, 2026
Says that he will realize some decisive exams soon and then make a decision… pic.twitter.com/I912BHBNPU
«Είναι μια ακόμη εξέταση, μία από τις πολλές που έχω ήδη κάνει. Έκανα μία όταν ήμουν τραυματίας και θέλαμε να περιμένουμε λίγο πριν κάνουμε άλλη. Είναι για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και μετά θα αποφασίσουμε. Θα δούμε...», είπε ο Αλκαράθ.
Το μόνο σίγουρο που προέκυψε από τις δηλώσεις του Ισπανού, είναι ότι δεν θα ρισκάρει για κανέναν λόγο: «Έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα, πολλά χρόνια μπροστά μας. Το να πιέσω τον εαυτό μου στο Roland Garros θα μπορούσε να με βλάψει σοβαρά για μελλοντικά τουρνουά. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να επιστρέψω λίγο αργότερα, αλλά σε εξαιρετική φόρμα, παρά να επιστρέψω βιαστικά και εκτός φόρμας».
