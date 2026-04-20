Αλκαράθ: Αμφίβολη η συμμετοχή του στο Roland Garros μετά την εμφάνιση με νάρθηκα στο χέρι, δείτε βίντεο
Οι φήμες γύρω από τον τραυματισμό του Κάρλος Αλκαράθ στο δεξί καρπό, συνεχίζουν να πληθαίνουν. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή ενόχληση, καταλήγει σε κάτι πιο σοβαρό, που κάνει αμφίβολη τη συμμετοχή του στο Roland Garros. 

Ο Ισπανός πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ATP 500 στη Βαρκελώνη, ενώ στη συνέχεια ήρθε η επιβεβαίωση ότι δεν θα παίξει ούτε στο Madrid Open, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα.


Σήμερα ο Αλκαράθ παρευρέθηκε στο Γκαλά των Laureus World Sports Awards στη Μαδρίτη, όπου κέρδισε το βραβείο του Αθλητή της Χρονιάς για πρώτη φορά στη ζωή του.

Συνοδευόμενος από όλη την οικογένειά του (τη μητέρα, τον πατέρα του και τρία αδέρφια του) και τον προπονητή του, τον Σαμουέλ Λόπεθ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Cibeles Palace φορώντας τον νάρθηκα ακινητοποίησης στον τραυματισμένο δεξιό καρπό του.




Αν και ο νάρθηκας αυτός τοποθετείται για καθαρά προληπτικούς λόγους, δεν παύει να γίνεται θέμα συζήτησης όταν τον αντικρίζει κάποιος στο χέρι του Αλκαράθ.

Ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο να υπογράψει δεκάδες αυτόγραφα σε όσους τον περίμεναν υπομονετικά.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν η προσπάθεια του τενίστα να αποφύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, κάνοντας τη συμμετοχή του στο Roland Garros αμφίβολη.




«Ίσως να νιώθω καλύτερα, δεν θα σας πω ψέματα. Δεν μπορώ να δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή μου. Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψω το συντομότερο. Είχα μερικούς υπέροχους μήνες, το καλύτερο ξεκίνημα της χρονιάς της καριέρας μου, με πράγματα που χρειάζονται βελτίωση.


Αλλά είναι θέμα χρόνου. Προς το παρόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Το τένις είναι ένα άθλημα που μπορεί να φαίνεται ατομικό, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι πίσω από τα παρασκήνια που το κάνουν δυνατό. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις», δήλωσε στα ΜΜΕ ο Ισπανός άσσος.

Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά την παραλαβή του βραβείου του Καλύτερου Αθλητή της Χρονιάς, ο Αλκαράθ αναφέρθηκε σε μια εξέταση που θα είναι κρίσιμη, για να καθοριστεί το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.




«Είναι μια ακόμη εξέταση, μία από τις πολλές που έχω ήδη κάνει. Έκανα μία όταν ήμουν τραυματίας και θέλαμε να περιμένουμε λίγο πριν κάνουμε άλλη. Είναι για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και μετά θα αποφασίσουμε. Θα δούμε...», είπε ο Αλκαράθ.


Το μόνο σίγουρο που προέκυψε από τις δηλώσεις του Ισπανού, είναι ότι δεν θα ρισκάρει για κανέναν λόγο: «Έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα, πολλά χρόνια μπροστά μας. Το να πιέσω τον εαυτό μου στο Roland Garros θα μπορούσε να με βλάψει σοβαρά για μελλοντικά τουρνουά. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να επιστρέψω λίγο αργότερα, αλλά σε εξαιρετική φόρμα, παρά να επιστρέψω βιαστικά και εκτός φόρμας».
Σχετικά Άρθρα

