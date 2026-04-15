Αλκαράθ: Αποχώρησε λόγω τραυματισμού από το τουρνουά της Βαρκελώνης
Οι έντονες ενοχλήσεις στον καρπό, δεν επέτρεψαν στο Ισπανό να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά, που περίμενε πως και πως να αγωνιστεί
UPD:
Σοβαρότερος από ότι περίμεναν, ήταν τελικά ο τραυματισμός του Κάρλος Αλκαράθ στον καρπό, αφού εκτός από την τελευταία χθεσινή (14/04) προπόνηση που έχασε ο Ισπανός, πριν το Barcelona Open, χάνει τελικά και το τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός τενίστας, βλέποντας τις ενοχλήσεις στο χέρι του να μην υποχωρούν, αποφάσισε να μην συμμετάσχει καθόλου στη συγκεκριμένη διοργάνωση, απογοητεύοντας τους θαυμαστές του, που περίμεναν να τον δουν να αγωνίζεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
Πλέον αρχίζει ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου ο Αλκαράθ να προλάβει το επόμενο τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη (Mutua Madrid Open 2026), από τις 20 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου.
Μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριξαν πως το τουρνουά στη Βαρκελώνη, θα ήταν μία πρώτης τάξεως αφορμή για να ξεπεράσει τον χαμένο τελικό στο Μόντε Κάρλο, από τον Γιανίκ Σίνερ και να έχει ξανά μία ευκαιρία για να επιστρέψει το Νο 1 της Παγκόσμιας κατάταξης.
BREAKING: Carlos Alcaraz withdraws from the Barcelona ATP 500 due to a right wrist/forearm injury.— José Morgado (@josemorgado) April 15, 2026
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα