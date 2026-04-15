Αλκαράθ: Αποχώρησε λόγω τραυματισμού από το τουρνουά της Βαρκελώνης
Οι έντονες ενοχλήσεις στον καρπό, δεν επέτρεψαν στο Ισπανό να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά, που περίμενε πως και πως να αγωνιστεί

Σοβαρότερος από ότι περίμεναν, ήταν τελικά ο τραυματισμός του Κάρλος Αλκαράθ στον καρπό, αφού εκτός από την τελευταία χθεσινή (14/04) προπόνηση που έχασε ο Ισπανός, πριν το Barcelona Open, χάνει τελικά και το τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός τενίστας, βλέποντας τις ενοχλήσεις στο χέρι του να μην υποχωρούν, αποφάσισε να μην συμμετάσχει καθόλου στη συγκεκριμένη διοργάνωση, απογοητεύοντας τους θαυμαστές του, που περίμεναν να τον δουν να αγωνίζεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριξαν πως το τουρνουά στη Βαρκελώνη, θα ήταν μία πρώτης τάξεως αφορμή για να ξεπεράσει τον χαμένο τελικό στο Μόντε Κάρλο, από τον Γιανίκ Σίνερ και να έχει ξανά μία ευκαιρία για να επιστρέψει το Νο 1 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Πλέον αρχίζει ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου ο Αλκαράθ να προλάβει το επόμενο τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη (Mutua Madrid Open 2026), από τις 20 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου.
