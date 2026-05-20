Συμφωνία στην ΕΕ για την εφαρμογή του εμπορικού deal με τις ΗΠΑ, αποτρέπονται οι απειλές Τραμπ για αύξηση δασμών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε το τελικό κείμενο της πολυσυζητημένης εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων, ξεπερνώντας ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια πριν από την επικύρωση της συμφωνίας και την αποφυγή νέας κλιμάκωσης στους διατλαντικούς δασμούς.
Η συμφωνία επετεύχθη τα ξημερώματα της Τετάρτης μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωβουλευτών, σύμφωνα με την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό των συνομιλιών.
Το deal προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν ανώτατο δασμολογικό όριο 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.
The European Union finalized the text of its long-delayed US trade deal after months of negotiations, clearing a major hurdle to ratifying the pact before President Donald Trump’s threatened deadline to impose higher tariffs https://t.co/Yixt7qGwed— Bloomberg (@business) May 20, 2026
Η απειλή Τραμπ για νέους δασμούςΗ συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι αν το deal δεν επικυρωθεί έως τις 4 Ιουλίου, οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα αυξηθούν από 15% σε 25%.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη καλούνται πλέον να προχωρήσουν στις τελικές ψηφοφορίες επικύρωσης του κειμένου.
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εκτιμούν ότι η συμφωνία μπορεί να εγκριθεί εντός χρονοδιαγράμματος, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμένεται να ψηφίσει στις 16 Ιουνίου και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να ακολουθούν άμεσα.
«Η διατήρηση μιας σταθερής, προβλέψιμης και ισορροπημένης διατλαντικής σχέσης είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός.
Αλλαγές και ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δικλείδεςΠαρότι η αρχική συμφωνία είχε επιτευχθεί ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, η επικύρωσή της καθυστέρησε λόγω έντονων αντιδράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι ευρωβουλευτές είχαν μπλοκάρει επανειλημμένα τη διαδικασία, αρχικά εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για τη Γροιλανδία και αργότερα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε μέρος του παγκόσμιου δασμολογικού πλαισίου της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η τελική συμφωνία περιλαμβάνει νέες ασφαλιστικές δικλείδες υπέρ της Ευρώπης.
Μεταξύ άλλων, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να παραταθεί η διάρκεια της συμφωνίας έως τα τέλη του 2029 αντί για το 2028, ενώ προστέθηκαν μηχανισμοί προστασίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε περίπτωση απότομης αύξησης αμερικανικών εισαγωγών.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκτά το δικαίωμα να αναστείλει τη συμφωνία αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους.
