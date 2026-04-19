Stoiximan Super League 1: Τι ισχύει για τις ισοβαθμίες της ΑΕΚ με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Δείτε τα δεδομένα για τις ισοβαθμίες της πρωτόπορου ΑΕΚ με τους διώκτες της, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ





Το φινάλε της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Stoiximan Super League βρήκε την πρωτοπόρο ΑΕΚ σταθερά στο +5 από τη 2η θέση, όμως αυτή τη φορά είναι μόνο μια ομάδα σε αυτή την απόσταση. Ο Ολυμπιακός με το «διπλό» στη Λεωφόρο συνέχισε από την ίδια απόσταση με τον Δικέφαλο, ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του στη Νέα Φιλαδέλφεια έμεινε στο -8 από την κουρφή και στο -3 από τη 2η θέση.Με την ευρεία νίκη επί των Θεσσαλονικιών η Ένωση έχει τον πρώτο λόγο στην ισοβαθμία. Οι δυο ομάδες έχουν από τέσσερις βαθμούς στα μεταξύ τους ματς, που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας, όμως το 3-0 κάλυψε τη διαφορά του 2-0 που είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ στην Allwyn Area, από τη στιγμή που το δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων (3-2 συνολικά σε τρία ματς). Αυτό σημαίνει πως η ΑΕΚ για να διατηρήσει το πλεονέκτημα θα πρέπει να μη χάσει στην Τούμπα.Όσον αφορά την πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό η κατάσταση είναι διαφορετική. Και εδώ οι δυο ομάδες έχουν από τέσσερις βαθμούς, όμως σε αυτή την περίπτωση οι Πειραιώτες έχουν ένα παραπάνω γκολ από τη νίκη τους στο Φάληρο με 2-0 και το συνολικό σκορ σε τρία ματς είναι 3-2 υπέρ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνεπώς εάν οι Ερυθρόλευκοι χρειαστούν την ισοβαθμία την τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να μη χάσουν από την ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της θα θέλει μόνο τρίποντο.ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Play Off της Stoiximan Super Leaguei. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

