Νίκολιτς: Τίποτα δεν τελείωσε ακόμη

Παρά την τρομερή εμφάνιση, το εμφατικό 3-0 και το +8 από τον ΠΑΟΚ ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε συγκρατημένος, αλλά υποκλίθηκε στους ποδοσφαιριστές του





Λιγότερο από 72 ώρες μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο,







«Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω respect στους παικτες. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν ειναι εύκολο.», είπε αρχικά ο αρχιτέκτοντας της φετινής ΑΕΚ και συνέχισε:



«Ζήτησαν τέσσερις ημέρες ρεπό και έπρεπε να δώσω τρεις ημέρες ρεπό. Και τους είπαν κάτι ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμα τέσσερις αγωνιστικές.





Ενα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο, όποιος πει πως δεν του αρέσει είναι ψέμα. Ίσως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα Play Off και όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».



«Έχω μια ομάδα πολεμιστών»

«Θέλω, εκ μέρους όλων, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας στον Λουτσέσκου για τον πατέρα του. Ήταν ένα εξαιρετικό απόγευμα. Θέλω να πω αυτό που είπα και στους παίκτες: ήταν μια εντυπωσιακή απόδοση. Μια απόδοση σε λιγότερο από 72 ώρες μετά την εξαιρετική εμφάνιση με τη Ράγιο. Εκφράζω τον σεβασμό μου, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τέσσερα ματς υπάρχουν ακόμα και έχουμε τρεις μέρες ρεπό. Επίσης, συλλυπητήρια και για τον Τάσο για την απώλεια του πατέρα του».



Για το αν υπάρχει κάποιο μυστικό που οι παίκτες είχαν αυτή την απόδοση μετά το ματς της Πέμπτης:

«Είναι εσωτερικό. Είναι ομάδα πολεμιστών από την αρχή της σεζόν. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, αλλά δείξαμε αυτή τη συμπεριφορά λόγω της ποιότητας. Επίσης, είναι θέμα ατμόσφαιρας. Υπάρχει τρομερή χημεία μεταξύ οπαδών και ομάδας. Όσον αφορά το σωματικό, είμαστε καλά, εκτός από τον Μάνταλο που είναι τραυματίας και μια μικρή ενόχληση που έχει ο Γιόβιτς. Υπάρχει δύναμη στη σχέση με τους οπαδούς, που μας κάνει να ξεπερνάμε κάθε σωματική κούραση».



Για το γεγονός ότι δεν είχε λύσεις στον πάγκο την Πέμπτη και για τον Περέιρα που είναι… άλλος παίκτης τη φετινή σεζόν:

«Όταν ήρθα στην ομάδα, κατάλαβα την αναγνώριση που έχει ο Περέιρα. Είναι ένας εξαιρετικός και έμπειρος παίκτης. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου. Κατανοεί το παιχνίδι και, ακόμα κι αν δεν είναι 100% έτοιμος, είναι εξαιρετικά ευφυής. Δεν παραπονέθηκα για το ρόστερ, αλλά επειδή ο Πέτρος και ο Λούκα δεν ήταν διαθέσιμοι, ο Ζίνι είχε καιρό να παίξει και σήμερα τον Κοϊτά τον κράτησα στον πάγκο για να έχω επιλογές. Όσο για τη λίστα, ήταν ένα θέμα που μας δυσκόλεψε. Δεν είχαμε παίκτες από την Ακαδημία. Αυτό τώρα το βελτιώνουμε. Υπάρχουν κάποιοι αυστηροί κανόνες και δεν είναι εύκολο να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η σεζόν».



Για την κατάσταση των Μάνταλου, Γιόβιτς και Πένραϊς:

«Ο Πέτρος πιστεύω θα είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Ο Λούκα έπεσε στην προπόνηση και χτύπησε στο γόνατο. Ήταν στον πάγκο, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να παίξει, θα έπαιζε. Όσο για τον Πένραϊς, χτυπάει δεύτερη φορά στο χέρι, αλλά είναι Σκωτσέζος και αντέχει στον πόνο. Ο Λούκα έκανε σπριντ για να πανηγυρίσει το τέρμα».



Για το αν η νίκη αυτή ήταν κομβική για την κατάκτηση του τίτλου:

«Αρχικά, όλοι ήταν διεκδικητές. Εμείς παραμένουμε προσγειωμένοι, γιατί θα πρέπει να πολεμήσουμε στα ντέρμπι που έρχονται. Έχουμε ένα πλεονέκτημα οκτώ πόντων. Έχουμε ευχάριστα συναισθήματα, έχουμε μια ξεκούραση, καθώς την άλλη βδομάδα δεν έχουμε ματς, για να ανακάμψουν και να επιστρέψουν με πλήρη συγκέντρωση. Είχαμε προετοιμαστεί για μια σημαντική βραδιά και οι αναμετρήσεις που έρχονται θα είναι εξίσου σημαντικές».



Για το αν η ταπεινότητα και η καθημερινή δουλειά έχουν βοηθήσει για τη φετινή πορεία και αν το σημερινό ματς ήταν το καλύτερο της σεζόν:

«Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις είναι από τις καλύτερες φετινές. Είναι πολύ καλό που η ομάδα είναι σε αυτή τη φόρμα. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε πρωτάθλημα με playoffs. Οι παίκτες είχαν εντυπωσιακή απόδοση, έδειξαν απόλυτη αφοσίωση, προσέχουν πολύ και οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα στοιχεία έπαιξαν ρόλο. Μέσα σε μια σεζόν υπάρχουν πάνω και κάτω και, όταν υπάρχει κάμψη, το καλό είναι να επανέρχεσαι γρήγορα. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Ξέρω ότι πρέπει να αξιολογούμε τα λάθη και μέσα από την ανάλυση να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι σημαντικό να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά όταν σου λέει κάποιος ''μπράβο'' είναι επικίνδυνο να επαναπαυθείς. Η κριτική μας βοηθάει και μας δίνει και κίνητρο».