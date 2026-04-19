Οι 4 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλο το πρόγραμμα
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Οι 4 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλο το πρόγραμμα

Η ΑΕΚ είναι στην 1η θέση και στο +5 από τον Ολυμπιακό μετά από 2 αγωνιστικές και οι ομάδες επιστρέφουν στη δράση στις 3 Μαΐου  

Οι 4 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλο το πρόγραμμα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ παρέμεινε πρώτη και στο +5 από τον 2ο Ολυμπιακό μετά την 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και μοιάζει ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. 

Ο ΠΑΟΚ έπεσε στην 3η θέση έχοντας 8 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και μόνο με θαύμα θα μπορέσει να μπει στη μάχη της κούπας. 

Απομένουν ακόμα 4 αγωνιστικές για το φινάλε και οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση στις 3/5 αφού υπάρχει η διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου της 25ης Απριλίου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ. 

Τα πάντα θα κριθούν στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν με την Ένωση εάν έχει τη διαφορά που είχε με τους πράσινους στην κανονική περίοδο είναι απίθανο να χάσει το πρωτάθλημα. 



H βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50

Το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs

3η αγωνιστική (Κυριακή 3/5)
Κλείσιμο
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 

4η αγωνιστική (Κυριακή 10/5)
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/5)
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 

6η αγωνιστική (Κυριακή 17/5)
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης