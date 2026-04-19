Οι 4 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλο το πρόγραμμα
Οι 4 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλο το πρόγραμμα
Η ΑΕΚ είναι στην 1η θέση και στο +5 από τον Ολυμπιακό μετά από 2 αγωνιστικές και οι ομάδες επιστρέφουν στη δράση στις 3 Μαΐου
Η ΑΕΚ παρέμεινε πρώτη και στο +5 από τον 2ο Ολυμπιακό μετά την 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και μοιάζει ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.
Ο ΠΑΟΚ έπεσε στην 3η θέση έχοντας 8 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και μόνο με θαύμα θα μπορέσει να μπει στη μάχη της κούπας.
Απομένουν ακόμα 4 αγωνιστικές για το φινάλε και οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση στις 3/5 αφού υπάρχει η διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου της 25ης Απριλίου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ.
Τα πάντα θα κριθούν στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν με την Ένωση εάν έχει τη διαφορά που είχε με τους πράσινους στην κανονική περίοδο είναι απίθανο να χάσει το πρωτάθλημα.
H βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
Το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs
3η αγωνιστική (Κυριακή 3/5)
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική (Κυριακή 10/5)
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/5)
Ο ΠΑΟΚ έπεσε στην 3η θέση έχοντας 8 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και μόνο με θαύμα θα μπορέσει να μπει στη μάχη της κούπας.
Απομένουν ακόμα 4 αγωνιστικές για το φινάλε και οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση στις 3/5 αφού υπάρχει η διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου της 25ης Απριλίου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ.
Τα πάντα θα κριθούν στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν με την Ένωση εάν έχει τη διαφορά που είχε με τους πράσινους στην κανονική περίοδο είναι απίθανο να χάσει το πρωτάθλημα.
H βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
Το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs
3η αγωνιστική (Κυριακή 3/5)
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική (Κυριακή 10/5)
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/5)
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική (Κυριακή 17/5)
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική (Κυριακή 17/5)
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
