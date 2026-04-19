Ρόμα - Αταλάντα 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στο Ολίμπικο, δείτε τα γκολ

Ισοπαλία που δεν αφήνει κανέναν χαρούμενο στο «Ολίμπικο»! Ρόμα και Αταλάντα μοιράστηκαν από έναν βαθμό,για διαφορετικούς λόγους.Οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να προσπεράσουν την 5η Κόμο, με την οποία ισοβαθμούν στους 58 βαθμούς και να... πιάσουν την τέταρτη Γιουβέντους, που έχει 60 με παιχνίδι λιγότερο. Οι φιλοξενούμενοι είναι στους 54, τέσσερις βαθμούς πίσω από τους έκτους Ρωμαίους και αυτή τη στιγμή μένουν εκτός Ευρώπης για την ερχόμενη σεζόν.Στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκαν και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Κριστόβιτς στο 12ο λεπτό αιφνιδίασε τους οικοδεσπότες και έδωσε το προβάδισμα στους Μπεργκαμάσκι, έπειτα από ασίστ του Ντε Ρουν. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Ερμόσο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Ρεντσ και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.Στο δεύτερο ημίχρονο, αμφότερες προσπάθησαν να βρουν το νικητήριο γκολ, ωστόσο καμία δεν τα κατάφερε, με το τελικό 1-1 να μην αφήνει... χαμογελαστό κανέναν από τους δύο.Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, το ενδιαφέρον για την τελική κατάταξη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Να σημειώσουμε πως για τους πρωτευουσιάνους αγωνίστηκε ως αλλαγή ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Ρεντσ στο 78ο λεπτό.