Ρόμα - Αταλάντα 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στο Ολίμπικο, δείτε τα γκολ
SPORTS
Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στην ιταλική πρωτεύουσα, σε ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί κανέναν

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ισοπαλία που δεν αφήνει κανέναν χαρούμενο στο «Ολίμπικο»! Ρόμα και Αταλάντα μοιράστηκαν από έναν βαθμό, με το τελικό 1-1 να μην ικανοποιεί κανέναν από τους δύο για διαφορετικούς λόγους.

Οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να προσπεράσουν την 5η Κόμο, με την οποία ισοβαθμούν στους 58 βαθμούς και να... πιάσουν την τέταρτη Γιουβέντους, που έχει 60 με παιχνίδι λιγότερο. Οι φιλοξενούμενοι είναι στους 54, τέσσερις βαθμούς πίσω από τους έκτους Ρωμαίους και αυτή τη στιγμή μένουν εκτός Ευρώπης για την ερχόμενη σεζόν.

Στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκαν και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Κριστόβιτς στο 12ο λεπτό αιφνιδίασε τους οικοδεσπότες και έδωσε το προβάδισμα στους Μπεργκαμάσκι, έπειτα από ασίστ του Ντε Ρουν. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Ερμόσο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Ρεντσ και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, αμφότερες προσπάθησαν να βρουν το νικητήριο γκολ, ωστόσο καμία δεν τα κατάφερε, με το τελικό 1-1 να μην αφήνει... χαμογελαστό κανέναν από τους δύο.

Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, το ενδιαφέρον για την τελική κατάταξη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Να σημειώσουμε πως για τους πρωτευουσιάνους αγωνίστηκε ως αλλαγή ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Ρεντσ στο 78ο λεπτό.

ROMA-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Spoils Shared in Rome | Serie A 2025/26


gazzetta.gr
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης