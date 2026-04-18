Super League 2: Ο ΠΑΣ Γιάννινα... παρέσυρε στον γκρεμό και την Καβάλα, δείτε βίντεο
Η Καβάλα έγινε η τελευταία ομάδα που αποχαιρετά τη Super League 2 μετά την ήττα της με 3-1 στους Ζωσιμάδες

Η Καβάλα διεκδικούσε ένα θαύμα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των play out της Super League 2, αλλά πλέον δεν έχει ούτε μαθηματικές ελπίδες για την παραμονή.

Οι Αργοναύτες έπρεπε να κάνουν το 3χ3 και ο Νέστος να χάσει τουλάχιστον δύο ματς, αλλά ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε διαφορετική άποψη αν και αδιάφορος βαθμολογικά.

Ο Άγιαξ της Ηπείρου, είχε υποβιβαστεί στη Γ' Εθνική εδώ και αρκετές εβδομάδες, βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως με τρία γκολ μετά το 80' επικράτησε με 3-1 καταδικάζοντας και την Καβάλα.

Αυτό το αποτέλεσμα σήμανε την οριστική παραμονή του ΠΑΟΚ Β΄ και του Νέστου, που έμειναν στο 1-1 στην Καλαμαριά.

Τέλος ουραγός Μακεδονικός, τέλος, επικράτησε 4-3 του επίσης υποβιβασμένου Καμπανιακού, σε ένα ματς στο οποίο οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 4-0 στο 57΄, αλλά οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να το «γυρίσουν», εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Σουλαϊμόν στο 67΄.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των Play Out του Α΄ ομίλου:
ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα 3-1

ΠΑΟΚ Β΄-Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Μακεδονικός-Καμπανιακός 4-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ Β’ 28
2. Νέστος Χρυσούπολης 27
3. Καβάλα 20
4. Καμπανιακός 16
5. ΠΑΣ Γιάννινα 10
6. Μακεδονικός 5
Από τον Μακεδονικό έχουν αφαιρεθεί έξι βαθμοί και από τον ΠΑΣ Γιάννινα τρεις.
