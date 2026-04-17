Γιώργος Παπαγιάννης: Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά την είσοδο του στο T-Center, δείτε βίντεο
Από νωρίς έδωσε το παρών στο γήπεδο ο Παπαγιάννης για να δει από κοντά την προσπάθεια της Εφές κόντρα στο Τριφύλλι
Ο Γιώργος Παπαγιάννης, αν και τραυματίας, έδωσε το «παρών» στο T-Center και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, κατά την είσοδό του στο γήπεδο, ανταποδίδοντας με τη σειρά του το χειροκρότημα στην πράσινη κερκίδα.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague και παρά τον τραυματισμό του, εδώ και αρκετούς μήνες, ο 28χρονος παίκτης έδωσε από νωρίς το παρών για να δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του.
Ο Παπαγιάννης αγωνίστηκε δύο φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη ήταν τη διετία 2014-2016, ενώ η δεύτερη θητεία του ήταν από το 2018 έως το 2023.
Υπενθυμίζουμε πως ο 28χρονος σέντερ, είναι εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και πολύ καιρό, μιας και τραυματίστηκε στο ματς του πρώτου γύρου της Εφές, κόντρα στο Τριφύλλι, όπου και υπέστη ρήξη χιαστού.
☘️ Αποθέωση για τον Γιώργο Παπαγιάννη στο T-Center από τους φίλους του Παναθηναϊκού#paobc pic.twitter.com/NPFHa34I3r— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα