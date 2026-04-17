Γιώργος Παπαγιάννης: Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά την είσοδο του στο T-Center, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Παπαγιάννης, αν και τραυματίας, έδωσε το «παρών» στο T-Center και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, κατά την είσοδό του στο γήπεδο, ανταποδίδοντας με τη σειρά του το χειροκρότημα στην πράσινη κερκίδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague και παρά τον τραυματισμό του, εδώ και αρκετούς μήνες, ο 28χρονος παίκτης έδωσε από νωρίς το παρών για να δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του.




Ο Παπαγιάννης αγωνίστηκε δύο φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη ήταν τη διετία 2014-2016, ενώ η δεύτερη θητεία του ήταν από το 2018 έως το 2023.

Υπενθυμίζουμε πως ο 28χρονος σέντερ, είναι εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και πολύ καιρό, μιας και τραυματίστηκε στο ματς του πρώτου γύρου της Εφές, κόντρα στο Τριφύλλι, όπου και υπέστη ρήξη χιαστού.
