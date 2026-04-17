ΚΑΕ Ολυμπιακός: Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία στον Ταϊρίκ Τζόουνς και το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για το Σούπερ Καπ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός «φωνάζει» για τις 3 αγωνιστικές στον Ταϊρίκ Τζόουνς και για τα 20.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό επειδή δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο Σούπερ Καπ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για τις τρεις αγωνιστικές που επιβλήθηκαν στον Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Επιπλέον προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ και για το πρόστιμο των 20.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απουσία της ομάδας από το Σούπερ Καπ.
Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι ζητά να τηρηθεί ο κανονισμός.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Με τη σημερινή της απόφαση, η Δικαστής του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για την άρνηση συμμετοχής της στο περσινό Super Cup, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της οικείας Ειδικής Προκήρυξης, η οποία προβλέπει υποχρεωτικά, πέραν του προστίμου, και τον αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε παραπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, για την παράβαση των διατάξεων της Ειδικής Προκήρυξης, ωστόσο η Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τέσσερις μήνες αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ειδική Προκήρυξη του Super Cup … δεν εφαρμόζεται στο ίδιο το Super Cup !
Παράλληλα, η ίδια Δικαστής τιμώρησε τον αθλητή της ομάδας μας Tyrique Jones για μία φερόμενη «πρόθεση άσεμνης χειρονομίας» με εξοντωτική ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών - που δεν θυμόμαστε να έχει επιβληθεί ξανά στην ιστορία της Α1 -, ενώ ακόμη και η καταγγέλλουσα Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ζητήσει μόνο την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα προσφύγει άμεσα κατά των πιο πάνω αποφάσεων ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα