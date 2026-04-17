Ολυμπιακός: Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς
Οι άνθρωποι των ερυθρολεύκων υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για προσβλητική χειρονομία, αλλά για το σήμα της νίκης, αυτό που έκανε ο Αμερικανός στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό και επέφερε την τιμωρία του
Μετά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όσο και για το Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών ), προκειμένου να δικαιωθεί.
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, από τις πρώτες στιγμές, βάσει του βίντεο που υπάρχει, από τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό τονίζουν πως δεν επρόκειτο για κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει να κάνει με το «μεσαίο δάχτυλο», αλλά είναι το γράμμα «W», από το «Win» που σημαίνει νίκη.
Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση για το πρόστιμο του Παναθηναϊκού για τη μη συμμετοχή του στο Σούπερ Καπ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τονίζουν ότι η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και προβλέπει αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.
Ουσιαστικά η εν λόγω απόφαση ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου» και δημιουργεί προδεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις, οι οποίες δεν θα λάμβάνουν υπόψιν τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
Μένει πλέον να δούμε τι θα αποφασίσει το ΑΣΕΑΔ για τα παραπάνω και αν θα διαφοροποιήσει τις ποινές που επιβλήθηκαν.
Πηγή:www.gazzetta.gr
