«Δήμιος» της Ρεάλ ο Κέιν: Το μοναδικό κατόρθωμα του Άγγλου φορ της Μπάγερν κόντρα στη «βασίλισσα»
Κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει όσα ο Κέιν κόντρα στη Ρέαλ στο Champions League

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Γερμανία και εξασφάλισε έτσι τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την περσινή κάτοχο της διοργάνωσης, την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε.

Το βαρύ... πυροβολικό των Βαυαρών, Χάρι Κέιν δεν θα μπορούσε να μην δηλώσει το «παρών» σε μία τόσο κρίσιμη αναμέτρηση για την ομάδα του και μάλιστα με τον δικό του αγαπημένο του τρόπο, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άγγλος φορ σκόραρε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης για το 2-2 και κατόρθωσε έτσι να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, που κατάφερε να έχει συμμετοχή σε πέντε γκολ (3 γκολ και 2 ασίστ) τις τελευταίες πέντε φορές που αντιμετώπισε τους Μαδριλένους στο Champions League.



Πέρα απ' αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική επίδοση, ο 32χρονος επιθετικός, που έφτασε τα 50 γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που σκοράρει 12 τέρματα σε μία σεζόν της διοργάνωσης, σπάζοντας μάλιστα τη δική του επίδοση με 11, που είχε πετύχει τη σεζόν 2024-2025.

Ταυτόχρονα έγινε μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης στην ιστορία του θεσμού, που καταφέρνει να σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, μετά τον Στίβεν Τζέραρντ.

Πηγή: gazzetta.gr

Σχετικά Άρθρα

