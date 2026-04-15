ΠΑΟΚ: Τρελάθηκε ο Μπέβερλι, μετά τη νίκη επί του Άρη, σκαρφάλωσε στην εξέδρα και έδινε παλμό στην ασπρόμαυρη κερκίδα, δείτε βίντεο
ΠΑΟΚ: Τρελάθηκε ο Μπέβερλι, μετά τη νίκη επί του Άρη, σκαρφάλωσε στην εξέδρα και έδινε παλμό στην ασπρόμαυρη κερκίδα, δείτε βίντεο
Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 88-77, για τη Basket League, συνοδεύτηκε από το σόου του Αμερικανού άσου, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία στο μπασκετικό clasico της Θεσσαλονίκης έδωσε το δικό του χρώμα
Το σφύριγμα της λήξης του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Basket League βρήκε νικητή τον Δικέφαλο και απόλυτο πρωταγωνιστή των πανηγυρισών τον Πάτρικ Μπέβερλι.
Ο πολύπειρος Αμερικανός άσος, εκστασιασμένος από τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου και την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι ασπρόμαυροι οπαδοί, αφού πέταξε την μπάλα του αγώνα προς τον κόσμο, δεν έμεινε εκεί, αλλά μ' ένα σπριντ κι ένα εντυπωσιακό μακροβούτι έγινε ένα με το κόσμο που παραλληρούσε!
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, «έπνιξαν» τον 37χρονο άσο, ο οποίος αν και έχει φάει τα γήπεδα του NBA με το κουτάλι, σίγουρα τέτοια ατμόσφαιρα δεν την έχει ζήσει ποτέ. Όπως φάνηκε ο ίδιος απολάμβανε την κάθε στιγμή, δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδάει, κι αφού έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral, αποχώρησε χαρίζοντας τη φανέλα του στον κόσμο της ομάδας.
Ο πολύπειρος Αμερικανός άσος, εκστασιασμένος από τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου και την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι ασπρόμαυροι οπαδοί, αφού πέταξε την μπάλα του αγώνα προς τον κόσμο, δεν έμεινε εκεί, αλλά μ' ένα σπριντ κι ένα εντυπωσιακό μακροβούτι έγινε ένα με το κόσμο που παραλληρούσε!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, «έπνιξαν» τον 37χρονο άσο, ο οποίος αν και έχει φάει τα γήπεδα του NBA με το κουτάλι, σίγουρα τέτοια ατμόσφαιρα δεν την έχει ζήσει ποτέ. Όπως φάνηκε ο ίδιος απολάμβανε την κάθε στιγμή, δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδάει, κι αφού έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral, αποχώρησε χαρίζοντας τη φανέλα του στον κόσμο της ομάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα