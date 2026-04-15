Αρίνα Σαμπαλένκα: «Αν δεν ήμουν τενίστρια, θα ήμουν καλή σαν μποξέρ ή plus size μοντέλο», δείτε βίντεο
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μίλησε για το σερβίς της, τον τρόπο που σπάνε οι ρακέτες, τον σύντροφο της ζωής της και τον θάνατο του πατέρα της
Αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον παγκόσμιο αθλητισμό, με τον τίτλο της βασίλισσας του τένις να της ανήκει δικαιωματικά. Ο λόγος για την Αρίνα Σαμπαλένκα, το Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, που τα τελευταία χρόνια δημιουργεί τη δική της κυριαρχία.
Κάθε εμφάνιση της στο γήπεδο, εντυπωσιάζει. Κάθε τίτλος που κατακτά, της αξίζει δικαιωματικά. Κάθε κραυγή, κάθε αγωνία και κάθε διαμαρτυρία, κρύβει από πίσω μία ιστορία. Και αυτές ακριβώς τις ιστορίες μοιράστηκε στη συνέντευξη της στο περιοδικό Esquire.
Αφήνοντας τις φόρμες και τα αθλητικά παπούτσια στην άκρη, η Σαμπαλένκα, μεταμορφώνεται σε σταρ, με πανέμορφες τουαλέτες, κοσμήματα και γόβες, δείχνοντας πως και εκτός γηπέδου (χωρίς να σπάει ρακέτες από τα νεύρα της) μπορεί να μαγνητίσει πάνω της, όλα τα βλέμματα.
Σε αυτό το σημείο, στάθηκε αρκετά με τις δηλώσεις της, λέγοντας πως: «Θα είμαι πάντα ο εαυτός μου. Αλλά υπάρχει ένα όριο όπου γίνεσαι απαίσιο άτομο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Ξεσπάς στη ρακέτα. Χτυπάς όσο πιο δυνατά μπορείς. Άφησε όλη αυτή την ένταση και το συναίσθημα να βγει από τη ρακέτα. Μετά άφησέ τα να φύγουν όταν η ρακέτα σπάσει.
Λυπάμαι πολύ τον Wilson. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, πιθανότατα δεν με συμπαθούν πραγματικά» παραδέχτηκε η Σαμπαλένκα για να προσθέσει πως μέχρι το τέλος της ζω'ής της θα πρέπει να ασχοληθεί και με κάτι που θα την κάνει να βγάζει εκεί την επιθετικότητα της: «Μέχρι το τέλος της ζωής μου, θα πρέπει να κάνω κάτι που θα με κάνει να εκτονώνω την επιθετικότητα μου... ίσως στην πυγμαχία.
Στο γήπεδο, είμαι αρκετά επιθετική, αρκετά συναισθηματική, κάτι που πρέπει να κάνω για να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό στο τένις. Εκτός γηπέδου, είμαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος».
Στη συνέχεια η Αρίνα ρωτήθηκε για το επάγγελμα που θα ακολουθούσε αν δεν γινόταν τενίστρια, με την απάντηση της να προκαλεί εντυπώσεις: «Θα ασχολούμουν με τη πυγμαχία ή ίσως το μόντελινγκ. Ίσως plus size μοντέλο, ξέρεις λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στο δυνατό σερβις που έχει, το οποίο φτάνει τα 120χμ την ώρα, ενώ αναφορά έγινε και στην περίοδο που ελάχιστοι πίστεψαν στο ταλέντο της: «Πρέπει να δουλέψεις πάνω στο ότι κάποιοι δεν θα πιστέψουν σε εσένα. Ερχόντουσαν και μου το έλεγαν!
Όχι πίσω από την πλάτη μου αλλά κατάμουτρα. Καταστρέφουν την αυτοπεποίθηση μου, αλλά ταυτόχρονα, χαίρομαι που συνέβη, επειδή κάτι με ώθησε να αποδείξω ότι κάνουν λάθος. Και το κατάφερα. Αυτό με βοήθησε και μέσα στο γήπεδο να είμαι πιο μαχητική. Φαίνεται και στο σερβίς. Από τότε που ήμουν παιδί, χτυπούσα πολύ δυνατά τη μπάλα. Το πιο γρήγορο σερβις μου φτάνει τα 120χμ/ώρα. Λες να φτάσουμε στα 190χμ/ώρα;»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σχέση με τον πατέρα της, τον οποίον και έχασε το 2019, ήταν μοναδική ενώ η ίδια χαρακτηρίζει σαν εφιάλτη την προσπάθεια της να εκτελέσει ένα σερβίς και να μην μπορεί, επειδή η ψυχολογία της είναι στα χειρότερα της: «Δεν θα το ευχόμουν ποτέ στον εχθρό μου. Ήταν δύσκολο γιατί φαντάσου ότι κάνεις κάτι σε όλη σου τη ζωή, και προσπαθείς πραγματικά να γίνεις σπουδαίος, και αγαπάς το άθλημα, και μετά σε κάποιο σημείο, έτσι απλά, δεν μπορείς να σερβίρεις.
Και μετά δυσκολεύεσαι, δυσκολεύεσαι, και φτάνεις στο σημείο να τα παρατάς. Ψυχικά, αυτό είναι δύσκολο. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά με έκανε τόσο δυνατή, όσο ποτέ άλλοτε. Όταν περνάς μια κατάσταση, είναι σημαντικό να κάνεις τη δουλειά σου, να μην έχεις την προσοχή σου συγκεντρωμένη. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να θρηνείς, να κλαις, να βιώνεις τα συναισθήματα. Ποτέ μην τα κρατάς μέσα σου, γιατί θα σε καταστρέψουν από μέσα. Τα άφηνα να φύγουν, αλλά κατάφερα να βγω στο γήπεδο και να προπονηθώ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάπου εκεί ήρθε και η πιο έντονη πίστη στο Θεό: «Είμαι θρησκευόμενη. Δεν είναι πως κάθε Κυριακή είμαι στην εκκλησία, αλλά πιστεύω στον Θεό και πιστεύω στην ενέργεια. Όταν πέθανε ο μπαμπάς μου, άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία πιο συχνά».
Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει αναφορά και στον άντρα της ζωής της, τον Γιώργο Φραγκούλη, για τον οποίον και μίλησε με πολύ όμορφα λόγια: «Βλέπεις ότι κάθε τομέας της ζωής απαιτεί την ίδια αφοσίωση, πειθαρχία και σκληρή δουλειά. Αυτά έχω μάθει από τον Γιώργο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα