Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Τέλος η regural season στο ΝΒΑ: Βγήκαν τα ζευγάρια των play-offs και play-in
Τα play-in θα γίνουν στις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα play-offs θα ξεκινήσουν στις 18 Απριλίου
Η κανονική περίοδος στον «μαγικό» κόσμο του NBA, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04), ενώ γνωστά έγιναν και τα ζευγάρια των play-offs αλλά και play-in για τη φετινή σεζόν.
Πηγή: gazzetta.gr
THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/bqSnxeDnzv— NBA (@NBA) April 13, 2026
- Τα ζευγάρια των play-in (Ανατολή)
- Σίξερς - Μάτζικ (ο νικητής θα παίξει με τους Σέλτικς στα play-offs, ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του Χόρνετς - Χιτ)
- Χόρνετς - Χιτ: (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σίξερς - Μάτζικ, για την τελευταία θέση στα play-offs).
- Τα ζευγάρια των play-offs (Ανατολή)
- Πίστονς - (Σίξερς, ή Μάτζικ, ή Χόρνετς ή Χιτ)
- Σέλτικς - (Σίξερς ή Μάτζικ)
- Νικς - Χοκς
- Καβαλίερς - Ράπτορς
- Τα ζευγάρια των play-in (Δύση)
- Σανς - Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με Σπερς στα play-offs, ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του Κλίπερς - Γουόριορς)
- Κλίπερς - Γουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς - Μπλέιζερς για την τελευταία θέση στα play-offs)
- Τα ζευγάρια των play-offs (Δύση)
- Θάντερ - (Σανς ή Μπλέιζερς, ή Κλίπερς ή Γουόριορς)
- Σπερς - (Σανς ή Μπλέιζερς)
- Νάγκετς - Τίμπεργουλβς
- Λέικερς - Ρόκετς
