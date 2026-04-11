Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα «απασφάλισε» κατά της διαιτησίας
Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν αρκετά εκνευρισμένος με τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της Ρεάλ με την Τζιρόνα (1-1)
Δύο ακόμη πολύτιμους βαθμούς στη μάχη τίτλου της La Liga άφησε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) η Ρεάλ Μαδρίτης, μένοντας στο 1-1 με την Τζιρόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Οι Μερένγκχες παρότι προηγήθηκαν, είδαν τους Καταλανούς να επιστρέφουν στο ματς και εν τέλει να παίρνουν τον βαθμό της ισοπαλίας, και πλέον γνωρίζουν πως από απόψε μπορεί ουσιαστικά να αποχαιρετήσουν το πρωτάθλημα, αν η Μπαρτσελόνα επικρατήσει της Εσπανιόλ και ανέβει στο +9.
Ωστόσο, τα παράπονα από τη διαιτησία δεν έλειψαν για ακόμη μια αναμέτρηση, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να αναφέρεται σε μια φάση προς το φινάλε του αγώνα, όπου ο Κιλιάν Μπαπέ έπεσε μέσα στην περιοχή σε «μονομαχία» με τον Βίτορ Ρέις που τον βρήκε στο πρόσωπο.
Ο τεχνικός της «βασίλισσας» χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη φάση ως καθαρή παράβαση ενώ τόνισε πως το VAR επεμβαίνει μόνο όταν...βολεύει.
«Για μένα, είναι ένα πέναλτι εδώ. Άλλη μια εβδομάδα, είναι αυτό που έχουμε, και έτσι είναι τα πράγματα. Το VAR επεμβαίνει μόνο όταν τους βολεύει. Έχω ήδη πει τη γνώμη μου και αυτά τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Είναι ένα καθαρό φάουλ».
🚨🗣️ Alvaro Arbeloa on VAR not intervening in the elbow to the face that Mbappe got in the area:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026
"I don't understand that, and I think no one understands it."
"When VAR intervenes, I imagine it intervenes when it sees fit, and when it doesn't want to... it doesn't intervene."… pic.twitter.com/oDs1S1Cg97
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα