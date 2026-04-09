Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από 308 ημέρες στην ενεργό δράση, βίντεο
O Γάλλος σέντερ επέστρεψε στη δράση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ στη Σόφια μετά από απουσία 10 μηνών λόγω τραυματισμού

Στην ενεργό δράση μετά από 308 ημέρες επέστρεψε ο Μουστάφα Φαλ. 

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί ( ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο)  στον 3ο τελικό της Stoiximan Basket League (6/6/2025) της σεζόν 2025-26 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Χάποελ στη Σόφια. 

Στο 7.46' πριν από το ημίχρονο ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έδωσε εντολή να μπει στο παρκέ και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 

Ο Φαλ έπαιξε 6.08' στο 1ο ημίχρονο. Πήρε ένα ριμπάουντ, έδωσε τρεις ασίστ και είχε και ένα μπλοκ στον Μίτσιτς.


