Επιδεινώθηκε η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου και δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες
Μιρτσέα Λουτσέσκου

Επιδεινώθηκε η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου και δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες

Aποφασίστηκε να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ και υπάρχει συνεχή παρακολούθηση της υγείας του

Επιδεινώθηκε η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου και δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες
Αν και η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε σταθεροποιηθεί μετά τις τρεις ανακοπές καρδιάς που έπαθε κατά τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρουμανίας, το πρωί της Κυριακής τα πράγματα έγιναν χειρότερα για την υγεία του.

Συγκεκριμένα, ο 80χρονος προπονητής παρουσίασε αρρυθμίες οι οποίες επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται πλέον στις θεραπείες που γίνονται. Για αυτό αποφασίστηκε να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ και υπάρχει συνεχή παρακολούθηση της υγείας του, με το νοσοκομείο να βγάζει σχετική ανακοίνωση αλλά να μην δίνουν άλλες λεπτομέρειες.

Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με το τεχνικό τιμ της Εθνικής Ρουμανίας και παρότι ήταν έτοιμος να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, εν τέλει υπέστη τρία καρδιακά επεισόδια (οι γιατροί τον επανάφεραν στη ζωή ισάριθμες φορές με CPR), έκανε εγχείρηση και η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του βράδυ, ο ασθενής επανέλαβε σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερίας του Καρδιολογικού Τμήματος.

Την Κυριακή το βράδυ, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και δεν ανταποκρίθηκαν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία εξέλιξης. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν το απαιτήσει η κατάσταση. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που νοσηλεύεται στο SUUB».

πηγή: gazzetta
