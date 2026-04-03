Υπέστη και δεύτερο έμφραγμα σήμερα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Είναι σταθερός και έχει επικοινωνία» λένε από το Νοσοκομείο
SPORTS
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε δύσκολη κατάσταση νοσηλεύεται αυτή την ώρα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου καθώς στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Απριλίου υπέστη και δεύτερη καρδιακό επεισόδιο σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο έμπειρος τεχνικός υποβάλλεται σε εξειδικευμένη καρδιολογική θεραπεία, χωρίς να έχουν εμφανιστεί νέα παθολογικά στοιχεία. «Ο ασθενής είναι σε σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό. Διευκρινίζουμε ότι θα προβούμε σε δημόσια δήλωση εάν εμφανιστούν νέα στοιχεία κατά την εξέλιξη της κατάστασής του», ανέφερε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου.

O Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Ρουμανίας στις 29 Μαρτίου. Σήμερα, επρόκειτο να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά αντιμετώπισε νέα προβλήματα. Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη σήμερα το πρωί ένα καρδιακό επεισόδιο και λίγο αφότου σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, έπαθε και δεύτερο έμφραγμα σε λίγες ώρες.

Στις 11:35, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του προπονητή της Εθνικής Ρουμανίας. «Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο ασθενής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα και έλαβε άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος στο Καρδιολογικό Τμήμα, όπου λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα», ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου.

Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα στις 12:30, σύμφωνα με το πληροφορίες του Digi Sport από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη κα δεύτερη καρδιακή προσβολή σήμερα. Οι γιατροί έκαναν ανάνηψη για να τον επαναφέρουν στη ζωή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα.
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης