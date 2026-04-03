Υπέστη και δεύτερο έμφραγμα σήμερα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Είναι σταθερός και έχει επικοινωνία» λένε από το Νοσοκομείο
Υπέστη και δεύτερο έμφραγμα σήμερα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Είναι σταθερός και έχει επικοινωνία» λένε από το Νοσοκομείο
Ο έμπειρος τεχνικός υποβάλλεται σε εξειδικευμένη καρδιολογική θεραπεία, χωρίς να έχουν εμφανιστεί νέα παθολογικά στοιχεί
Σε δύσκολη κατάσταση νοσηλεύεται αυτή την ώρα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου καθώς στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Απριλίου υπέστη και δεύτερη καρδιακό επεισόδιο σήμερα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο έμπειρος τεχνικός υποβάλλεται σε εξειδικευμένη καρδιολογική θεραπεία, χωρίς να έχουν εμφανιστεί νέα παθολογικά στοιχεία. «Ο ασθενής είναι σε σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό. Διευκρινίζουμε ότι θα προβούμε σε δημόσια δήλωση εάν εμφανιστούν νέα στοιχεία κατά την εξέλιξη της κατάστασής του», ανέφερε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου.
O Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Ρουμανίας στις 29 Μαρτίου. Σήμερα, επρόκειτο να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά αντιμετώπισε νέα προβλήματα. Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη σήμερα το πρωί ένα καρδιακό επεισόδιο και λίγο αφότου σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, έπαθε και δεύτερο έμφραγμα σε λίγες ώρες.
Στις 11:35, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του προπονητή της Εθνικής Ρουμανίας. «Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο ασθενής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα και έλαβε άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος στο Καρδιολογικό Τμήμα, όπου λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα», ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου.
Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα στις 12:30, σύμφωνα με το πληροφορίες του Digi Sport από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη κα δεύτερη καρδιακή προσβολή σήμερα. Οι γιατροί έκαναν ανάνηψη για να τον επαναφέρουν στη ζωή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο έμπειρος τεχνικός υποβάλλεται σε εξειδικευμένη καρδιολογική θεραπεία, χωρίς να έχουν εμφανιστεί νέα παθολογικά στοιχεία. «Ο ασθενής είναι σε σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό. Διευκρινίζουμε ότι θα προβούμε σε δημόσια δήλωση εάν εμφανιστούν νέα στοιχεία κατά την εξέλιξη της κατάστασής του», ανέφερε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου.
O Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Ρουμανίας στις 29 Μαρτίου. Σήμερα, επρόκειτο να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά αντιμετώπισε νέα προβλήματα. Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη σήμερα το πρωί ένα καρδιακό επεισόδιο και λίγο αφότου σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, έπαθε και δεύτερο έμφραγμα σε λίγες ώρες.
Στις 11:35, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του προπονητή της Εθνικής Ρουμανίας. «Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο ασθενής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα και έλαβε άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος στο Καρδιολογικό Τμήμα, όπου λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα», ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου.
Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα στις 12:30, σύμφωνα με το πληροφορίες του Digi Sport από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου φέρεται να υπέστη κα δεύτερη καρδιακή προσβολή σήμερα. Οι γιατροί έκαναν ανάνηψη για να τον επαναφέρουν στη ζωή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
