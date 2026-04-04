Συγκλονίζει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ζήτησε από τον γιο του, Ραζβάν, εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου του ΠΑΟΚ, μέσα από το νοσοκομείο
SPORTS
«Κόκαλο» έμεινε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όταν άκουσε τον πατέρα του στο τηλέφωνο, να του ζητάει δύο εισιτήρια και την κατάκτηση του Κυπέλλου, μετά τα πέντε στεντ και τον απινιδωτή, που του τοποθετήθηκαν την Παρασκευή

1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα δύο καρδιακά επεισόδια που υπέστη ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, δεν ήταν αρκετά για να κρατήσουν τον Ρουμάνο τεχνικό, μακριά τόσο από τον γιο του Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και από τη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο.

Η σημερινή (04/04) ανακοίνωση του του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, στο οποίο και νοσηλεύεται ο Ρουμάνος τεχνικός, που κάνει λόγο για θετική εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, συνοδεύτηκε και με ένα συγκλονιστικό δημοσίευμα της ρουμανικής ιστοσελίδας fanatik.ro.

Πιο συγκεκριμένα, το ρουμάνικο μέσο, ανέφερε πως λίγες μόνο ώρες αμέσως μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο γιος του Ραζβάν ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίον ήθελε να μιλήσει και μάλιστα να του ζητήσει και μία χάρη.

Αυτή δεν ήταν άλλη από το να του εξασφαλίσει δύο εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, για τις 25 Απριλίου. Το δημοσίευμα αναφέρει πως μόλις ο Ραζβάν άκουσε τη χάρη από τον πατέρα του, έμεινε κόκαλο, μη μπορώντας να πιστέψει πως ακόμα και μετά τα πέντε στεντ και τον απινιδωτή, ο πατέρας του είχε το μυαλό του στον Τελικό Κυπέλλου.

«Η πρώτη συζήτηση που είχε ήταν με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε στον γιο του και τον σόκαρε Στην κατάσταση που βρισκόταν, ζήτησε δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος του μήνα. Σίγουρα θέλει να πάει να είναι στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι ο Ραζβάν έμεινε όπως ήταν κόκαλο... Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν μπορεί παρά να πάει στο γήπεδο για να είναι με τον γιο του σε αυτόν τον τελικό με αυτό το τρόπαιο. Ζήτησε από τον Ραζβάν δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος του μήνα», δήλωσε ο παρουσιαστής Κρίστι Κόστε στο FANATIK SUPERLIGA.

Και μπορεί η παρουσία του Μιρτσέα Λουτσέσκου στον τελικό να μην είναι σίγουρη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, το μόνο σίγουρο είναι πως ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, έχει πλέον έναν ακόμα λόγο να παλέψει για την κατάκτηση του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης