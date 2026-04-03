Έντονος διάλογος Μπαρτζώκα με Ντόρσεϊ μετά από επιθετικό φάουλ του γκαρντ του Ολυμπιακού, βίντεο
Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν ο ομογενής γκαρντ υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον κάνει αλλαγή και να έχουν διάλογο στον πάγκο
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βιλερμπάν και θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στην κορυφή της Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν μπροστά για όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου εκεί όπου οι Γάλλοι μείωσαν μέχρι και στους 3 πόντους.
Ο Ντόρσεϊ λίγα λεπτά πριν τη λήξη της 3ης περιόδου με το σκορ στο 50-56, υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον βγάζει από το παρκέ και να έχουν έναν έντονο διάλογο, οποίος έληξε αφού ο Ντόρσεϊ κάθισε δίπλα στους συμπαίκτες του.
Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Ντόρσεϊ, όταν ο προπονητής του Ολυμπιακού τράβηξε τον ομογενή γκαρντ στον πάγκο μετά από επιθετικό φάουλ. pic.twitter.com/ZtWaeBgWQC— SPORT24 (@sport24) April 3, 2026
