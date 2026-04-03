Τζενάρο Γκατούζο: Τέλος και επίσημα από την Εθνική Ιταλίας
Τζενάρο Γκατούζο Εθνική Ιταλίας Μουντιάλ

Τζενάρο Γκατούζο: Τέλος και επίσημα από την Εθνική Ιταλίας

Μετά τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα και τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, την πόρτα της εξόδου πέρασε και ο «Ρίνο»

Τζενάρο Γκατούζο: Τέλος και επίσημα από την Εθνική Ιταλίας
Ένα διαζύγιο που είχε εδώ και μέρες προαναγγελθεί, πήρε την Παρασκευή σάρκα και οστά, με τον Τζενάρο Γκατούζο να αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Η αποτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα» να προκριθεί στο Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά, έφερε τα πάνω κάτω με την ανακοίνωση της ιταλικής Ομοσπονδίας να αναφέρει τα εξής:

«Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Τζενάρο Ιβάν Γκατούζο έλυσαν αμοιβαία το συμβόλαιο του προπονητή της Καλαβρίας με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Η FIGC ευχαριστεί τον Γκατούζο και ολόκληρο το επιτελείο του για την αφοσίωση, την αφοσίωση και το πάθος τους τους τελευταίους εννέα μήνες και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην μελλοντική τους καριέρα».

Υπενθυμίζουμε πως χθες (Πέμπτη 02/03) παραιτήθηκε τόσο ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα, όσο και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, από τη θέση του επικεφαλής της εθνικής ομάδας.
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

