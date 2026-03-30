Βασίλης Γκούμας: Ένας από τους πρώτους σταρ του ελληνικού μπάσκετ

Ο ελληνικός αθλητισμός είναι φτωχότερος από σήμερα καθώς θρηνεί την απώλεια του Βασίλη Γκούμα...
Ενός εκ των πρώτων σούπερ σταρ του ελληνικού μπάσκετ, στην εποχή που δεν υπήρχε σταρ σίστεμ στον χώρο του αθλητισμού.
Ο Βασίλης Γκούμας ήταν μία πραγματική καλαθομηχανή, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα και παρέμεινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών μέχρι το 1992 (όταν τον προσπέρα), συνδέοντας το όνομα του με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ.
Γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946 στον Βόλο όπου άρχισε να παίζει μπάσκετ στον τοπικό Ολυμπιακό, αλλά σε ηλικία 15 ετών βρέθηκε στην Αθήνα.
Έκανε προπονήσεις με την ΑΕΚ, χωρίς όμως να μείνει στην Ένωση, αλλά βρέθηκε στον Πανελλήνιο με τον οποίο άρχισε να χτίζει σιγά, σιγά το όνομα του στο μπασκετικό στερέωμα.
Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα αναγκάστηκε να μετακομίσει για οικογενειακούς λόγους, αρχικά στη Νότιο Αφρική και κατόπιν στην Αιθιοπία όπου έπαιξε μπάσκετ στο ομογενειακό σωματείο, τον Ολυμπιακό Ελληνικό ΑΣ Αντίς Αμπέμπα..
Επέστρεψε και ξαναφόρεσε τη φανέλα του συλλόγου των Ολυμπιονικών, συνεχίζοντας να φορτώνει με πόντους τα αντίπαλα καλάθια μένοντας στην ομάδα μέχρι το 1979 (με μοναδική παρένθεση κάποιους μήνες το 1970 όταν λόγω διαφωνιών με τη διοίκηση έφυγε και έπαιξε μπάσκετ στη Μοζαμβίκη!).
Το καλοκαίρι του 1979 ο Γκούμας ντύθηκε τελικά στα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ και με τη φανέλα της πανηγύρισε και τον μοναδικό τίτλο που ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.
Στον τελικό του 1981 η Ένωση κέρδισε τον Ηρακλή με 84-78, αλλά ο Γκούμας δεν πήγε στην απονομή γιατί ο Κυριάκος Ραμπίδης (Κερκ Ράμπις για τους Αμερικανούς) πήρε τον τίτλο του MVP παρόλο που ο ίδιος είχε βάλει 30 πόντους.
«Ψήφιζαν τότε οι προπονητές, εγώ είχα τσακωθεί με τον Ματθαίου και αυτός επηρέασε τους άλλους... Από τα νεύρα μου πέταξα τα παπούτσια μου και πήγαν εκεί που ήταν οι οπαδοί του Ηρακλή με αποτέλεσμα να μου κάνουν μήνυση και να τρέχω στα δικαστήρια», εξομολογήθηκε μετά από χρόνια.
Στις 9 Δεκεμβρίου 1983, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΒΑΟ στο γήπεδο του Ιωνικού Νέας Φιλεδέλφειας. Ο Γκούμας σημείωσε τον 10.000ό πόντο του και το παιχνίδι σταμάτησε προς τιμήν του. Ο αρχηγός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μάλιστα, ο Αλέκος Παρασκευάς του προσέφερε αναμνηστική πλακέτα. Η εικόνα του Βασίλη Γκούμα με την μπάλα που έγραφε τον αριθμό “10.000” ήταν ένα ακόμη αναμνηστικό.
Ο Γκούμας έπαιξε στην ΑΕΚ μέχρι το 1985 για να φορέσει για μια τριετία τα κιτρινόμαυρα του Ηλυσιακού με τον οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία 41 ετών (!).
Αρχικά βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία και κατόπιν τη σεζόν 1986-1987 αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 22.3 πόντους μέσο όρο! Κι όλα αυτά σε ηλικία 40 ετών, αναγκάζοντας τον Γιάννη Ιωαννίδη μετά τον αγώνα Ηλυσιακός - Άρης να πει: «Ο Γκούμας είναι το παράδειγμα που πρέπει να έχουν όλα τα νέα παιδια».
Αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στη μεγάλη κατηγορία (το 1969-70 σημειώνοντας 619 πόντους, την περίοδο 1973-74 με 616, την περίοδο 1974-75 με 643 και την περίοδο 1976-77 με 670 πόντους), ολοκλήρωσε την καριέρα του με 11.030 πόντους, ενώ με την εθνική ομάδα μέτρησε 114 συμμετοχές και 1.641 πόντους (8ος στην ιστορία).
Επίσης είχε συμμετάσχει σε αγώνες με τις μικτές ομάδες της Ευρώπης αλλά και του κόσμου δίπλα σε μεγαθήρια του μπάσκετ (τον Σεργκέι Μπέλοφ, Γουέιν Μπράμπεντερ, Πιερλουίτζι Μαρτζοράτι).