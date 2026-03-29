Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις μάχες της «ουράς» στη Basket League και τον τελικό μπάσκετ Κυπέλλου Γυναικών
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Τα δύο παιχνίδια της Basket League, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη... μάχη της ουράς, αλλά και οι δύο τελικοί που είναι προγραμματισμένη για σήμερα ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Στα της Basket League, η προτελευταία Καρδίτσα υποδέχεται τον Πανιώνιο στις 13:00 (ERT 2 Sports) με τις δύο ομάδες να έχουν ίδιο ρεκόρ (5-15) και να θέλουν έτσι αμφότερες τη νίκη προκειμένου να ξεφύγουν στις δύο νίκες από το τελευταίο Μαρούσι.
Η ομάδα του Αμαρουσίου παίζει εκτός με τον Ηρακλή, που έχει ρεκόρ 8-12 και είναι σαφώς πιο ασφαλής τούτη την ώρα και θέλει όσο τίποτε άλλο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια των άλλων μένοντας γερά στο παιχνίδι της παραμονής.
Έπειτα έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών στο μπάσκετ όπου ο Πρωτέας Βούλας έρχεται αντιμέτωπος με τον Αθηναϊκό, που είναι το μεγάλο φαβορί. Το ματς μεταδίδεται από την ERT 2 Sports στις 17:45.
Τέλος, υπάρχει και ο τελικός του ATP Masters 1000 Miami, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 (Cosmote Sport 6), με τον Γίρι Λεχέτσκα να τίθεται αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Πανιώνιος Stoiximan GBL
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τόφας Turkish Basketball Super League
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Μαρούσι Stoiximan GBL
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Οχρίδα Χάντμπολ
17:35 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
17:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας – Αθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών Τελικός
18:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Warm Up)
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ούντινε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Start Σαραγόσα – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπούρσασπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γίρι Λεχέτσκα – Γιανίκ Σίνερ ATP Masters 1000
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA
