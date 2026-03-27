Αϊζάια Τόμας: «Αν οι Μπουλς έβαζαν τον Ντουράντ αντί του Τζόρνταν θα κατακτούσαν και πάλι 6 πρωταθλήματα, GOAT για μένα ο Λεμπρόν»
Ο θρύλος των Πίστονς φαίνεται να μην έχει ξεχάσει τις μεγάλες κόντρες τους τη δεκαετία του 90', τότε που φήμες λένε ότι ο MJ είχε παίξει ρόλο στη μη κλήση του Τόμας στην Dream Team του 1992

Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Αϊζάια Τόμας δεν θα παραδεχτεί την ανωτερότητα του Μάικλ Τζόρνταν και θα συνεχίζει να τον αμφισβητεί. 

Αυτό αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σε συνέντευξη του πρώτου σε αθλητικό podcast, όπου μίλησε για τις μάχες του παρελθόντος με τον MJ και για τον δικό του προσωπικό GOAT του μπάσκετ. 

Ο μύθος αναφέρει πως ο MJ είχε λόγο στη μη επιλογή του Τόμας για την Dream Team του 1992, κάτι που ο Τζόρνταν έχει αρνηθεί στο ντοκιμαντέρ «Last Dance», ωστόσο ο Τόμας – δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, με τους Πίστονς.

«Αν οι Μπουλς έβαζαν τον Ντουράντ, αντί του Τζόρνταν, θα είχαν κερδίσει 6 πρωταθλήματα; Σίγουρα», είπε με στόμφο ο Τόμας στο podcast “Run it back”, βάζοντας ακόμη ένα “καρφί” στη διαμάχη με τον έξι φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Μόνο που ο Ζικ δεν έμεινε εκεί. Φρόντισε και με έναν άλλον τρόπο να αφήσει τον Τζόρνταν εκτός της συζήτησης για τον G.O.A.T του ΝΒΑ.

«Δεν έχω δει ξανά παίκτη σαν τον ΛεΜπρόν. Σπάει κάθε πιθανό στατιστικό ρεκόρ που έχει θέσει στο χώρο του μπάσκετ. Εμφανίζεται σε κάθε κατηγορία. Δεν έχει υπάρξει παίκτης στην ιστορία του αθλήματος σαν τον ΛεΜπρόν.

Οπότε πρώτος ο ΛεΜπρόν, μετά ο MJ και μετά το Κόμπι», είπε ο Τόμας.

