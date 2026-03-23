Προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με τον γιο του ο οποίος έχει σύνδρομο Down και συγκλόνισε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο, δείτε βίντεο

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός Τιάγκο Νούνιες, προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, έστειλε το πιο δυνατό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, έχοντας αγκαλιά τον 11χρονο Πέδρο που όπως είπε χαρακτηριστικά «άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο»





Είναι από τις στιγμές που οι λέξεις δεν έχουν καμία σημασία... Δεν έχουν καμία δύναμη. Είναι από τις στιγμές που μια εικόνα, ένα μικρό πλάνο, είναι πολύ πιο δυνατή από οποιαδήποτε δήλωση.Κι είναι στιγμές που το ποδόσφαιρο (και το οποιοδήποτε άθλημα) περνά σε δεύτερη μοίρα κι είναι πολύ μικρό μπροστά στο μεγαλείο ενός γονιού και του μηνύματος που θέλησε να περάσει σε όλον τον κόσμο.Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down , που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου από το 2007. Μία ημέρα αργότερα η Λίγκα Ντε Κίτο υποδέχθηκε την Μάντα για το πρωτάθλημα του Εκουαδόρ και στο τέλος του αγώνα ο Βραζιλιάνος προπονητής των γηπεδούχων Τιάγκο Νούνιες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του Πέδρο ο οποίος έχει σύνδρομο Down.«Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα», είπε ο έμπειρος τεχνικός εμφανώς συγκινημένος και χαιδέυοντας το πρόσωπο του παιδιού του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε νεκρική σιγή.«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολύ κόσμο, για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Είμαι τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο. Έτσι δεν είναι, Πέδρο;», τον ρώτησε, με τον μικρό να απαντά χαμογελώντας και αστειευόμενος: «Όχι».«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια. Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα», είπε στους δημοσιογράφους, ίσως χωρίς να φαντάζεται τον θετικό αντίκτυπο που θα είχαν τα λόγια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνέχισε:«Είναι σημαντικό όλοι να έχουμε επίγνωση. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους συμπεριλαμβάνουμε όλους. Ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος δύσκολα πράγματα, πολέμους, προβλήματα… Και λίγη αγάπη κάνει τη διαφορά με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε», είπε, με τον Πέδρο καθισμένο στην αγκαλιά του.Μέσα σε απόλυτο σεβασμό από το κοινό —που στο τέλος τον καταχειροκρότησε— ο Νούνιες ολοκλήρωσε:

«Το λέω αυτό από εμπειρία, ως πατέρας ενός παιδιού που δεν είναι τυπική περίπτωση, και έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που είναι εδώ, που άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς μας και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο. Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ήθελα να μοιραστώ λίγο από την εμπειρία μου μαζί σας».



Μακάρι το μήνυμα του να ακουστεί παντού, έτσι ώστε οι μικροί Πέδρο όλου του κόσμου να έχουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει.