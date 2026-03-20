Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος κατέβηκε στα court seats στην 4η περίοδο και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος κατέβηκε στα court seats στην 4η περίοδο και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκίνησε να βλέπει τον αγώνα στη σουίτα του αλλά στην τελευταία περίοδο κατέβηκε στο παρκέ και έζησε κάθε πόντο με πάθος
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -12 (στο 28') και με φοβερή εμφάνιση στην 4η περίοδο επικράτησε 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens σ' αγώνα της 32ης ημέρας της Euroleague.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στο γήπεδο για να δει το κρίσιμο παιχνίδι και ανέβηκε στη σουίτα του. Στην 4η περίοδο όμως κατέβηκε στα court seats για να είναι δίπλα στην ομάδα του.
Η πράσινη αντεπίθεση ξεκίνησε στην 4η και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πανηγύρισε έξαλλα κάθε καλάθι και ειδικά τα τρίποντα και φυσικά στο τέλος τη μεγάλη νίκη η οποία κρατάει τους πράσινους σε τροχιά εξάδας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στο γήπεδο για να δει το κρίσιμο παιχνίδι και ανέβηκε στη σουίτα του. Στην 4η περίοδο όμως κατέβηκε στα court seats για να είναι δίπλα στην ομάδα του.
☘️💥Το τρίποντο του Χέιζ - Ντέιβις και η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου pic.twitter.com/bhOZHNtUxR— SPORT24 (@sport24) March 20, 2026
Η πράσινη αντεπίθεση ξεκίνησε στην 4η και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πανηγύρισε έξαλλα κάθε καλάθι και ειδικά τα τρίποντα και φυσικά στο τέλος τη μεγάλη νίκη η οποία κρατάει τους πράσινους σε τροχιά εξάδας.
