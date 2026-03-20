ΛεΜπρον Τζέιμς: Ισοφάρισε ρεκόρ 30 χρόνων στο NBA
O σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ισοφάρισε το ρεκόρ με τους περισσότερους αγώνες στην κανονική περίοδο του NBA
Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ισοφάρισε ρεκόρ 30 χρόνων στο ΝΒΑ, αυτό με τους περισσότερους αγώνες στην κανονική σεζόν του NBA, φτάνοντας τους 1.611 στη νίκη (134-126) των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Μαϊάμι Χιτ.
Ο «βασιλιάς» τα κατάφερε εναντίον μιας ομάδας με την οποία κέρδισε τους δύο πρώτους τίτλους του, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που χρονολογείται από τις 6 Απριλίου 1996 και ανήκε στον Ρόμπερτ Πάρις.
Ο ΛεΜπρον θα μπορούσε να το κάνει δικό του τα ξημερώματα της Κυριακής, αν αγωνιστεί στην επίσκεψη της ομάδας του Λος Άντζελες στους Ορλάντο Μάτζικ.
Να σημειωθεί ότι είναι ήδη ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στα playofs (292).
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε ήδη γίνει ο μπασκετμπολίστας με περισσότερα εύστοχα σουτ α στην κανονική σεζόν του NBA, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, φτάνοντας συνολικά τα 15.838.
Ολοκληρώνοντας την 23η σεζόν του στο NBA, η οποία αποτελεί επίσης ρεκόρ, ο ΛεΜπρο Τζέιμς, στα 41 του χρόνια, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει triple-double, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών τόσο στην κανονική σεζόν όσο και στα playoffs στην ιστορία του NBA, και έχει ήδη φτάσει τους 50.000 πόντους αυτή τη σεζόν.
Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 45 νίκες και 25 ήττες.
LeBron James is playing his 1,611th career NBA game tonight, matching Robert Parish for the most all-time games played record 👏 pic.twitter.com/EcXdqz1kNq— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 20, 2026
