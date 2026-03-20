Εθνική Σερβίας: Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς στις κλήσεις για τα φιλικά με Ισπανία και Σαουδική Αραβία
ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς Εθνική Σερβίας

Εθνική Σερβίας: Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς στις κλήσεις για τα φιλικά με Ισπανία και Σαουδική Αραβία

Κιτρινόμαυρο δίδυμο στην εθνική Σερβίας

Εθνική Σερβίας: Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς στις κλήσεις για τα φιλικά με Ισπανία και Σαουδική Αραβία
Οι παίκτες της ΑΕΚ , Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (μέσος) και Λούκα Γιόβιτς (επιθετικός), βρίσκονται μεταξύ των κληθέντων του ομοσπονδιακού προπονητή της Σεβρίας, Βέλικο Παούνοβιτς, για τα φιλικά με την Ισπανία, στις 27 Μαρτίου στο στάδιο Keramika στη Βιγιαρεάλ και την Σαουδική Αραβία, στις 31 Μαρτίου στην TSC Arena στη Μπάτσκα Τόπολα.

Λόγω τραυματισμών, αποκλείστηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους), και Λούκα Ίλιτς (Οβιέδο) για αυτά τα δύο ματς.
