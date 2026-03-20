Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Εθνική Ελλάδος: Πολύ εντυπωσιακή και με retro στυλ η νέα εκτός έδρας φανέλα, δείτε βίντεο
Εμπνευσμένη από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80
Η Εθνική Ελλάδος έχει περάσει σε νέα εποχή με στόχο να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο πλαίσιο της... ανανέωσης, την «Γαλανόλευκη» θα ντύνει πλέον η Adidas όπως είναι γνωστό εδώ και μερικούς μήνες. Η γνωστή εταιρεία ένδυσης παρουσίασε σήμερα την νέα εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής που έχει retro αισθητική και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα εκτός έδρας φανέλα της Ελλάδας συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με σύγχρονες σχεδιαστικές. Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά στους χαρακτηριστικούς πυλώνες της ελληνικής αρχιτεκτονικής.
Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής είναι εδώ. κάτι παραπάνω από φανέλα. κάτι δικό μας». γράφει η λεζάντα στα social media, με την Ελλάδα θυμίζουμε να ετοιμάζεται για τις φιλικές αναμετρήσεις με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3).
Το adidas Trefoil (λογότυπο) επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.
