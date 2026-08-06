Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Το ελληνικό παράδοξο: «Πρωτιά» στους τομογράφους, «κάτω από τη βάση» στα δεδομένα για τη χρήση τους
Το ελληνικό παράδοξο: «Πρωτιά» στους τομογράφους, «κάτω από τη βάση» στα δεδομένα για τη χρήση τους
Η χώρα διαθέτει από τις υψηλότερες αναλογίες αξονικών, μαγνητικών και PET τομογράφων στον ΟΟΣΑ - Ωστόσο, δεν υπάρχουν συστηματικά στοιχεία για την κατάσταση, την αξιοποίησή τους, τους χρόνους αναμονής και τις περιφερειακές ανισότητες
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σύγχρονου απεικονιστικού εξοπλισμού στον κόσμο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα σε κρίσιμα ερωτήματα: Πόσοι από τους τομογράφους λειτουργούν με τη μέγιστη απόδοσή τους; Πόσο αξιοποιούνται; Πού υπάρχουν ελλείψεις; Και πόσο κοστίζει η συντήρησή τους;
Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα που αναδεικνύεται στο κεφάλαιο για την τεχνολογία και τις διαγνωστικές υποδομές της νέας έκθεσης «Policy Roadmaps for Acting Early on NCDs: Greece», που υπογράφουν για το Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) ο κ. Κώστας Αθανασάκης, ο κ. Γιάννης Αγοραστός και η κυρία Παναγιώτα Ναούμ από το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Ηλίας Κυριόπουλος από το London School of Economics and Political Science.
Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα που αναδεικνύεται στο κεφάλαιο για την τεχνολογία και τις διαγνωστικές υποδομές της νέας έκθεσης «Policy Roadmaps for Acting Early on NCDs: Greece», που υπογράφουν για το Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) ο κ. Κώστας Αθανασάκης, ο κ. Γιάννης Αγοραστός και η κυρία Παναγιώτα Ναούμ από το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Ηλίας Κυριόπουλος από το London School of Economics and Political Science.
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