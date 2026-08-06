Το ελληνικό παράδοξο: «Πρωτιά» στους τομογράφους, «κάτω από τη βάση» στα δεδομένα για τη χρήση τους

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σύγχρονου απεικονιστικού εξοπλισμού στον κόσμο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα σε κρίσιμα ερωτήματα: Πόσοι από τους τομογράφους λειτουργούν με τη μέγιστη απόδοσή τους; Πόσο αξιοποιούνται; Πού υπάρχουν ελλείψεις; Και πόσο κοστίζει η συντήρησή τους;



Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα που αναδεικνύεται στο κεφάλαιο για την τεχνολογία και τις διαγνωστικές υποδομές της νέας έκθεσης «Policy Roadmaps for Acting Early on NCDs: Greece», που υπογράφουν για το Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) ο κ. Κώστας Αθανασάκης, ο κ. Γιάννης Αγοραστός και η κυρία Παναγιώτα Ναούμ από το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Ηλίας Κυριόπουλος από το London School of Economics and Political Science.

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