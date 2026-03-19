Η Ράγιο Βαγιεκάνο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «8» του Conference League
Με την ισπανική ομάδα η ΑΕΚ - Στη Μαδρίτη ο πρώτος προημιτελικός και στη Νέα Φιλαδέλφεια ο επαναληπτικός

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League. 

Η ομάδα της Μαδρίτης απέκλεισε τη Σαμσουνσπόρ, κέρδισε 3-1 στην Σαμψούντα και έχασε 1-0 στην έδρα της, και θα συναντήσει σε διπλούς αγώνες την ΑΕΚ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. 

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Μεγάλη Πέμπτη, στις 9 Απριλίου στη Μαδρίτη και η ρεβάνς στις 16 Απριλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Όποια ομάδα περάσει στα ημιτελικά θα παίξει με Στρασβούργο ή Μάιντζ.
