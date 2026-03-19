Ο Στιβ Κερ αποθέωσε τον Γιούρτσεβεν: «Θαυμάζω πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του»
Όσα δήλωσε ο κόουτς της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο για τη νέα προσθήκη στην ομάδα του και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού

Οι Σέλτικς επικράτησαν άνετα με 120-99 των Γουόριορς, με τον Γιούρτσεβεν να έχει 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 5 λεπτά συμμετοχής και τον Στιβ Κερ να αποθεώνει τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός αναφέρθηκε στον τρόπου παιχνιδιού του Τούρκου σέντερ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στιβ Κερ:

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ.

Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».

