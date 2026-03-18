Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Σαν μικρά παιδιά οι οπαδοί της Νιούκαστλ στη Βαρκελώνη: Σκαρφάλωσαν σε δέντρα και βούτηξαν σε σιντριβάνι, βίντεο
Το μεγαλύτερο ματς της ζωής του ετοιμάζονται να ζήσουν οι οπαδοί της Νιούκαστλ και όπως είναι φυσικό από νωρίς το μεσημέρι τα... έσπασαν σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Καταλονίας
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Νιούκαστλ για τους «16» του Champions League στη ρεβάνς του 1-1 της βόρειας Αγγλίας.
Για τους Άγγλους αποτελεί το μεγαλύτερο ματς στην ιστορία τους, καθώς για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι οπαδοί της Νιούκαστλ βρίσκονται κατά χιλιάδες στη Βαρκελώνη και από νωρίς το μεσημέρι έχουν βγει στους δρόμους της πρωτεύουσας της Καταλονίας και το... ζουν με την ψυχή τους.
Μάλιστα κυκλοφορεί βίντεο όπου φίλαθλοι σκαρφάλωσαν σε έναν φοίνικα για να πιάσουν μια μπάλα που τους είχε πέσει, ενώ μετά έπαιξαν μπάλα στην πλατεία και κάποιοι άλλοι τραγουδούσαν για την ομάδα τους.
