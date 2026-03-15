Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Οριστικά ματαιώθηκε το «Finalissima» μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας
Οριστικά ματαιώθηκε το «Finalissima» μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας
Ο αγώνας μεταξύ της πρωταθλήτριας Νοτίου Αμερικής Αργεντινής και της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανία δεν θα διεξαχθεί καθώς δεν βρέθηκε λύση για τη χώρα που θα φιλοξενούσε τον μεγάλο αγώνα
Στις 27 Μαρτίου θεωρητικά θα μαθαίναμε την υπερπρωταθλήτρια κόσμου, καθώς εκείνη την ημέρα είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Ντόχα του Κατάρ ο μεγάλος αγώνας Αργεντινή - Ισπανία που είχε τον τίτλο... «Finalissima».
Ωστόσο ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει στην αλλαγή έδρας, αλλά εν τέλει οδήγησε στην οριστική του ματαίωση καθώς όπως ανακοίνωσε ανακοίνωσε η UEFA: «Δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία με την Αργεντινή για μία εναλλακτική ημερομηνία».
Σύμφωνα με την UEFA, προτάθηκε αρχικά, είτε η διεξαγωγή του αγώνα την ίδια ημέρα στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», είτε η μετατροπή του σε διπλό τελικό, με το πρώτο ματς στη Μαδρίτη και το δεύτερο στο Μπουένος Αϊρες. Αφού οι λύσεις αυτές απορρίφθηκαν, η UEFA επανήλθε προτείνοντας τη διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερο ευρωπαϊκό γήπεδο, στις 27 ή στις 30 Μαρτίου.
Η πλευρά της Αργεντινής αντιπρότεινε τη μετάθεση της αναμέτρησης για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που οι Ισπανοί απέρριψαν λόγω έλλειψης ημερομηνιών, και ακολούθως τον ορισμό του αγώνα για τις 31/3, ενδεχόμενο που η UEFA χαρακτήρισε «μη πραγματοποιήσιμο».
Ετσι, το φετινό «Finalissima» οδηγήθηκε σε οριστική ματαίωση, ακολουθώντας τη μοίρα άλλων αθλητικών γεγονότων που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών, τα γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα σε Μπαχρέιν και Τζέντα, που ματαιώθηκαν, ή ο αγώνας του Moto GP στο Κατάρ, που μετατέθηκε από τις 12 Απριλίου για τις 8 Νοεμβρίου.
Ωστόσο ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει στην αλλαγή έδρας, αλλά εν τέλει οδήγησε στην οριστική του ματαίωση καθώς όπως ανακοίνωσε ανακοίνωσε η UEFA: «Δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία με την Αργεντινή για μία εναλλακτική ημερομηνία».
Σύμφωνα με την UEFA, προτάθηκε αρχικά, είτε η διεξαγωγή του αγώνα την ίδια ημέρα στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», είτε η μετατροπή του σε διπλό τελικό, με το πρώτο ματς στη Μαδρίτη και το δεύτερο στο Μπουένος Αϊρες. Αφού οι λύσεις αυτές απορρίφθηκαν, η UEFA επανήλθε προτείνοντας τη διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερο ευρωπαϊκό γήπεδο, στις 27 ή στις 30 Μαρτίου.
Η πλευρά της Αργεντινής αντιπρότεινε τη μετάθεση της αναμέτρησης για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που οι Ισπανοί απέρριψαν λόγω έλλειψης ημερομηνιών, και ακολούθως τον ορισμό του αγώνα για τις 31/3, ενδεχόμενο που η UEFA χαρακτήρισε «μη πραγματοποιήσιμο».
Ετσι, το φετινό «Finalissima» οδηγήθηκε σε οριστική ματαίωση, ακολουθώντας τη μοίρα άλλων αθλητικών γεγονότων που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών, τα γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα σε Μπαχρέιν και Τζέντα, που ματαιώθηκαν, ή ο αγώνας του Moto GP στο Κατάρ, που μετατέθηκε από τις 12 Απριλίου για τις 8 Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα