Τσέλιε: Απέλυσε τον προπονητή της μετά την βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Οι Σλοβένοι ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής το τέλος της συνεργασίας με τον Ιβάν Μαέφσκι
Με άλλον προπονητή θα έρθει στην Αθήνα η Τσέλιε για τη ρεβάνς της ήττας με 4-0 από την ΑΕΚ για τη φάση των «16» του Conference League.
«Ευχαριστούμε τον Ιβάν για τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα και την προσπάθεια που κατέβαλε τις τελευταίες έξι εβδομάδες», αναφέρει η ανακοίνωση της Τσέλιε, προσθέτοντας ότι ο νέος προπονητής θα ανακοινωθεί εντός ημέρας.
Ivan Mayeuski ni več trener članske ekipe NK Celje— NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026
NK Celje se Ivanu zahvaljuje za njegov profesionalen odnos, delavnost in trud v zadnjih šestih tednih.
Klub bo njegovega naslednika imenoval danes. pic.twitter.com/FMbuKSoa6V
